A Soros-birodalom kiemelt aktivitása sokaknak szemet szúr a Közel-Keleten

Amíg Magyarországon az általa finanszírozott civil szervezetek a liberális demokráciáért, a woke és genderőrültségekért szálnak síkra, addig az arab országokban olyan szervezetekhez jutnak Soros-pénzek, amelyek köszönő viszonyban sincsenek a liberális demokráciákkal, a nők egyenlőségéről pedig azt gondolják, hogy burkában a helyük, a férjük után négy méterrel – erről ír a Tűzfalcsoport.

Egy amerikai oknyomozó anyag megállapította, hogy Soros itthon és Európában a migrációt, keleten pedig a terrort pénzeli. Ráadásul az Izrael-ellenes terrort. Némileg megmosolyogtató az, amikor a magyar kormányt azért vádolja a nemzetközi és hazai baloldali közvélemény antiszemitizmussal, mert Sorost egy plakátra teszi. Sorosnál többet kevesen ártottak Izraelnek az elmúlt húsz évben.

A New York Post nemrégiben napvilágot látott oknyomozó anyaga megállapította, hogy Soros 15 millió dollárt juttatott a Hamasz-párti tüntetések mögött álló csoportokhoz, olyan szervezetekhez, amelyek Nyugaton igazolták a Hamász véres támadásait.

Így jut el Soros pénze a terrorszervezetekhez

A milliárdos üzletember 2016 óta több mint 15 millió dollárt juttatott el a közelmúltban az Egyesült Államokban zajló Hamász-párti tüntetések mögött álló csoportokhoz. A New York Post áttekintette a Soros által alapított Open Society Foundations nyilvántartását, és megállapította, hogy az adományozó hálózat 13,7 millió dollárt adott egy Tides Center nevű baloldali érdekképviselettel foglalkozó szervezetnek, amely aztán továbbadta a pénzt, többek között az Adalah Justice Projectnek. Ez a szervezet természetesen örömposztokban ünnepelte a Hamász terrorakcióját Izrael ellen. Erről már érintőlegesen korábban is írt a Tűzfalcsoport.

Ez a csoport nem feltétlenül a békességéről híres, a szervezet tagjai október 20-án elfoglalták Ro Khanna kaliforniai képviselő irodáját, és követelték, hogy írjon alá egy tűzszünetre felszólító határozatot. Ez azonban megakadályozná, hogy kiszabadítsák azt a kétszáz elhurcolt zsidó túszt, akiket a Hamász fegyveresei raboltak el a terrortámadás napján.

Sőt Jake Sullivan, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója azt állapította meg, hogy a Soros által pénzelt balosok tűzszünetre felszólító akciója csak a terroristáknak kedvezne. Így nyilatkozott:

Amit sokan kérnek, az csak az izraeli terroristák elleni katonai akció leállítása, pont. Izrael nem tud olyan terroristák után menni, akik a holokauszt óta a legnagyobb zsidómészárlást követték el. Azt az álláspontot képviseltük, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát a terrortámadásokkal szemben.

De a Tűzfalcsoport kutatása másra is fényt derített. Többek között arról írtak, hogy a Soros által pénzelt szervezet, az Adalah is támogatta a New York-i Bryan Parkban október 20-án rendezett megmozdulást, ahol a tüntetők antiszemita rigmusokat skandáltak, és olyan táblákat lengettek, amelyen ez volt olvasható: „Nem ítélem el a Hamászt!”.

De bőségesen kapott Soros-támogatást a Boycott Izrael Mozgalom is, amely deklaráltan antiszemita célokat tűzött ki maga elé. Nevezetesen Izrael és a zsidók gazdasági ellehetetlenítését. Ide 2018-ban hatvanezer dollár érkezett az Nyílt Társadalom Alapítványoktól (OSF). A csoport október 21-én „Flood Brooklyn for Palestine” mottóval tiltakozást szervezett szintén New Yorkban, ahol a tüntetők Izrael feloszlatására szólították fel a nemzetközi közvéleményt.

Soros azonban agresszívebb Izrael-ellenes szervezeteket is támogatott: az Izrael-ellenes zsidó csoportok, a Jewish Voice for Peace (JVP) és az If Not Now 650 ezer, illetve négyszázezer dollárt kaptak.

Az oknyomozó cikk hatására neves konzervatív publicisták levelet írtak Sorosnak, amelyben felszólították, hogy fejezze be a különféle terrorszervezetek finanszírozását, főleg azokét, amelyek teljes mértékben meg akarják dönteni a nyugati civilizációt.

A Soros által pénzelt magyarországi szervezetek

A TASZ mint Soros legközelebbi magyarországi szervezete egyenesen azért protestál, hogy lehessen palesztinbarát tüntetéseket tartani Magyarországon – írja a Tűzfalcsoport. Persze arról már nem tesznek említést, hogy szerte a világban a palesztinbarát tüntetések valójában Hamász- és terrorpárti tüntetések. Mert egy dolog a békéért tüntetni, de más dolog a gyerekek és ártatlan civilek életét kioltó terrortámadást legitimálni.

Miközben Nyugaton egyre nagyobb hullámokat vet az az újfajta antiszemitizmus, amit a migránsok hoztak magukkal, addig arról sem a 444.hu, sem más nyugati lapok nem nagyon számolnak be, ellenben hosszas cikkeket, videós anyagokat gyártanak a kínai antiszemitizmusról.

Jól látható, hogy Soros György és hálózata éveken keresztül pénzelt olyan szervezeteket, amelyek aztán nyílt támadást intéztek (fizikait és politikait) Izrael és ártatlan zsidó civilek ellen. A magyarországi Soros-szervezetek, Soros-féle lapok pedig próbálják elhallgatni azt, hogy újra feléledőben van a nyugati világban az antiszemitizmus, főleg a bevándorlók miatt. Inkább a kínai online platformokon tapasztalható antiszemita megjegyzésekről készítenek anyagot.

Soros antiszemitizmussal vádaskodik

Az Alex Soros vezette OSF szerint a legújabb nemzeti konzultációs plakátkampányt is mélyen beszennyezte az antiszemitizmus. New Yorkból nem először támadják ezzel a magyar kormányt, pedig bölcsebben tennék, ha ezt a kérdést nem feszegetnék. Elszámolnivalója a zsidósággal ugyanis nem Budapestnek van.

November 27-én a The Washington Examiner hosszabb riportot közölt, amiben azt írják:

Egy Izrael-ellenes csoport, amelyet a Hamász és más palesztin terrorszervezetek finanszírozásával vádoltnak, Soros György demokrata megadonor jótékonykodásából kapott támogatást, mielőtt segített volna a zsidó állam elleni tüntetések Egyesült Államok-béli megszervezésében. Az OSF 250 ezer dollárt utalt át 2022-ben az Oktatással az Igazságos Békéért a Közel-Keleten elnevezésű jótékonysági kezdeményezésre.

2018 és 2021 között további 450 ezer dollárt érkezett Soroséktól. A hálózat honlapjáról nem, de az Ngo-monitor.org adatbázisából kiderült, hogy a kedvezményezett valójában a US Campaign for Palestinian Rights nevű szervezet volt, amit valószínűleg szándékosan nem tett ki az OSF a kirakatba.

Ez a csoport ugyanis korábban US Campaign for End Israeli Occupation (Amerikai kampány az izraeli megszállás ellen) néven futott, és tulajdonképpen egy ernyőszervezet, amely 2001-es megalapítása óta azért dolgozik, hogy véget vessen Izrael katonai megszállásának és a palesztinokkal szembeni apartheid politikájának.

Ez első olvasatra sem tűnik egy filoszemita programnak, de hogy ne maradjon bennünk kétség: az USCPR a palesztin BDS Nemzeti Bizottság (BNC) támogatója. A BNC egy ernyőszervezet, amelynek az izraeli Stratégiai Ügyek Minisztériuma szerint tagja a Palesztin Nemzeti és Iszlám Erők Tanácsa is. Ebben pedig olyan, az Egyesült Államok által jegyzékbe vett terrorszervezetek képviseltetik magukat, mint a Hamász, az Iszlám Dzsihád, a Népi Front Palesztina Felszabadításáért (PFLP) és egy szakadár csoport (PFLP-GC).

Fontos megjegyezni, hogy ezek nyilvános adatok, az OSF-nél mindenkinek tudnia kell róluk.

Az tényfeltáró cikket teljes egészében elolvashatják a Tűzfalcsoport honlapján A Soros-birodalom kiemelt aktivitása sokaknak szemet szúr a Közel-Keleten címmel.

