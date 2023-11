Ezt a drogot használták az arab terroristák az öldökléshez

A Captagont harci drogként is emlegetik, mely fáradhatatlan zombikká változtatja az embereket. A speedhez hasonlóan felpörgeti a pulzust, emeli a test hőfokát, fokozza az éberséget, csökkenti az étvágyat, javítja a koncentrációt. A Captagon veszélyeiről már korábban is cikkezett a sajtó, és arra is felhívták a figyelmet, hogy a drogot rendszeresen szedik a szíriai és az iraki frontokon harcoló dzsihadisták, így az Iszlám Állam fegyveresei is.

