Zehavi szerint a libanoni szervezet ráadásul Szíria felől is fenyegeti Izraelt, az arab ország a Golán-fennsík túloldalán fekszik. Innen ugyanis hatalmas mennyiségben szállítják a Captagon nevű drogot többek között a Hamásznak is. A kábítószer 2015-ben vált ismertté, a nemzetközi sajtóban gyakran lehetett akkoriban olvasni arról, hogy az Iszlám Állam (ISIS) terroristái a Captagon drogot használva mészárolják le az embereket. Az október 7-i támadás után izraeli biztonsági tisztviselők is arról beszéltek, több Hamász-terroristán mutatták ki a tudatmódosítószer használatát.

Az egy hónappal ezelőtti támadás után mindenki azt találgatta, az izraeli hírszerzés hogyhogy nem tudta megakadályozni a Hamász támadását. Zehavi szerint a kérdésre a válasz az, hogy a titkosszolgálatok nem figyeltek az előjelekre és nem látták, hogy a nagy készülődés inváziót jelent.

Válogatás nélkül szedték a túszokat a Hamász-terroristák

Zehavi elvitt minket Kfar Vradimba: a város központjában műanyag székeket helyeztek egymás mellé, mindegyiken egy piros szívvel, valamint a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok fotójával. A Hamász terroristái nem válogattak: időseket, fiatalokat, nőket, férfiakat, gyermekeket és csecsemőket is magukkal hurcoltak. Sorsukról október 7-e óta senki nem tud semmit.

Egy kétgyermekes családot is a Gázai övezetbe hurcoltak a Hamász tagjai. Az édesapát a terrorszervezet egyik videójában látták újra, azóta semmi hírt nem kaptak róla. Fotó: Csudai Sándor

Michal, aki a kampányt szervezte, elmondta a városból származik a 23 éves Romi Gonen is, aki a Super Nova fesztiválon vett részt, amikor a fegyveresek a Gázai övezetbe hurcolták. A helyszínen találkoztunk egy idősebb házaspárral, melynek hölgy tagja két kisgyermek, egy kilenc hónapos csecsemő és egy négyéves kisfiú nagynénje. A gyermekeket szüleikkel, Shiri és Yarden Bibasszal együtt ejtették túszul. Azóta csak a férfiról hallott, róla is csak egyszer: a Hamász egyik videójában látta őt újra, miközben véres kezeit egy másik férfi hátulról fogja.