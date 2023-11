Megnéztük a Hamász legvéresebb mészárlásának helyszínét + videók és galéria

Még mindig sokkoló látvány fogadja az újságírókat a mészárlás helyszínén.

A lakások arról árulkodnak, hogy a családok egyik percben még mindennapi életüket élték, a másik percben pedig a gyilkos terroristák áldozataivá váltak.

A támadók akkora pusztítást végeztek, hogy az épületek felismerhetetlenné váltak: minden otthonban nyomot hagytak a terroristák géppuska- és gránátpusztításai a falakon, némelyik a tűztől teljesen feketévé vált.

Máshol vér borítja az ajtókat és a bútorokat.

Az asztalokon ott maradtak a játékok, a mosogatóban az elmosásra váró edények, néhány otthonban, bár a szekrények nyitva vannak, a ruhák összehajtva hevernek a polcokon. A falra szerelt tévék leszakadtak, a hűtőszekrény ajtajára függesztett családi fotóknak pedig csak nyomait látni.

Romok borítanak mindent. Az épületek verandáján fél pár cipők, táskák és ruhadarabok hevernek, a kinti bútorok összetörve fekszenek egymás hegyén-hátán, sok helyen a tető- és az oszloptartó gerendák is beomlottak. A lakások között még a hátrahagyott autók roncsait is látni: némelyik kevés sérüléssel megúszta a terroristák támadását, ám a legtöbb járművet a gránátok szaggatták szét.

Az egyik épület mellett a tárolóban gyerekbiciklik sorakoznak.

Kfar Azában már nem él senki, az egykor virágzó kibucot most izraeli katonák lepik el. Megmutatják, hogy a Hamász-terroristák pontosan hol törtek be: egy szögesdróttal felszerelt kapun keresztül érkeztek motorokon, melyen átjutva már semmi sem állította meg őket, hogy lemészárolják a védtelen civileket. A feltört kapunál állva jól látszanak a Gázai övezet csupán néhány kilométerre fekvő, nem is olyan távoli első épületei...

A szögesdrót kerítés, melyen keresztül a Hamász-terroristák betörtek Kfar Azába. A túloldalon már a Gázai övezet fekszik. Fotó: Csudai Sándor

Miközben bejárjuk a kibuc területét, hol madárcsicsergést lehet hallani, hol az éppen kilőtt rakéta okozta robajtól rezzenünk össze. A Gázai övezetben ugyanis továbbra is véres harcok dúlnak a Hamász és az izraeli védelmi erők között. A palesztinok lakta térségben körülbelül 240 izraeli és külföldi túsz is tartózkodik. Kísérőink a Hamász borzalmas cselekedeteit az Iszlám Államéhoz hasonlítják: a mészárlás során a nőket megerőszakolták, voltak, akiket fejbe lőttek – az elmondás szerint ők voltak a szerencsésebbek –, vagy a fejébe kést szúrtak.