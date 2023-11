Fegyverekkel teli bunkerek Amerika szomszédjában + videók

Fegyverekkel telepakolt, eddig soha nem látott kubai bunkerrendszerről osztottak meg felvételeket az orosz médiában – számolt be a Mandiner. Az állami televízió adásában elhangzott: eddig még senkit sem engedtek be az alagútrendszerbe, nekik is csak azért volt erre lehetőségük, mivel a kubai–orosz kapcsolatok kiemelkedően jók.

A felvételeken többek közt BTR–60-as páncélozott harcjárművek és BM–21 Grad rakéta-sorozatvetők vehetők ki.

Cuban underground armor and munition depots. pic.twitter.com/XiFWY5ZTkZ — Andrei_bt (@AndreiBtvt) November 19, 2023

Az elmúlt évtizedekben kialakított bunkereket azzal a céllal hozta létre a kubai kormány, hogy megfelelő védelmi struktúrákat létesítsenek egy ellenséges invázióval szemben. A kommunista ország legnagyobb ellensége az Egyesült Államok, Fidel Castro kubai vezető 2016-os halála óta azonban enyhülés tapasztalható a viszonyban.

Borítókép: BM–21 Grad rakéta-sorozatvető (Forrás: Orosz hadsereg)