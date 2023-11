Fegyverrel fenyegették a tanárt a fiatalok, rendőrök lepték el a hamburgi iskolát + videó

Civil ruhás rendőrök négy embert tartóztattak le Hamburgban. Azzal gyanúsítják őket, hogy megfenyegettek egy tanárt Bahrenfeld kerületben.

A rendőrség szerint egy 12 éves és egy 13 éves fiú lehet felelős a bűncselekményért, miután fegyvert fogtak a tanárra és halálosan megfenyegették, elmenekültek. Az igazgató az eset után riasztotta a rendőrséget, de a különleges erők is a helyszínre vonultak. A rendőrség arra kérte a tanárokat és a diákokat, hogy zárkózzanak be, mert ekkor még nem tudták, hogy csupán játék fegyverrel fenyegetőztek a fiatalok.

A fegyveres rendőrök ezután teremről teremre átfésülték az iskolát, és kikísérték a diákokat az épületből. A helyszíni beszámolók szerint néhány diák sírva jött ki az iskolából, sok aggódó szülő már a közelben felállított rögtönzött gyűjtőponton várta a gyerekeket.

A lányom sírva hívott fel és mesélte el a történteket

– mondta könnyeivel küszködve egy apa. Az egyik tanuló pedig arról mesélt, hogy épp a zeneteremben volt, amikor mindenkit arra szólítottak fel, hogy zárkózzanak be és maradjanak csendben.

Az iskolában mintegy 1150 diák tanul és több mint 120 tanár dolgozik. Késő délutánra állt helyre a rend.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a rendőrség az X-en arra kérte a környéken élőket is, hogy zárkózzanak be, és ne menjenek az utcára, amíg nem jelez a rendőrség. A kerületben több helyen lezárták az utakat, és néhány tömegközlekedési eszköz sem járt az érintett szakaszon.

Bedrohungslage an einer Schule in Hamburg-Blankenese. @PolizeiHamburg mit SEK und USE vor Ort.

2 junge Personen bedrohen eine Lehrerin mit einer Pistole.

Hier der Polizeisprecher:#IraniansStandWithIsrael#RussiaisATerroistState#AliChameneiNazi#AfDsindFaschisten… pic.twitter.com/am5EWT0Dad — Anna (@Anna_lena2022) November 8, 2023

Borítókép: Rendőrök egy iskolaépületnél, amelynek egyik osztálytermében két fiatalember elbarikádozta magát Hamburg Blankenese nevű tehetős külvárosi negyedében 2023. november 8-án (Fotó: MTI/AP/DPA/Bodo Marks)