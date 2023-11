A jövő évi magyar európai uniós elnökség alatt a kormány mindent meg fog tenni a Nyugat-Balkán, és benne Észak-Macedónia csatlakozásának felgyorsításáért, amire óriási szükség lenne a blokk hanyatló versenyképességének ismételt megerősítése érdekében is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szkopjéban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az észak-macedón kollégájával, Bujar Osmanival közösen tartott sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy az Európai Unió ma súlyos kihívásokkal néz szembe, s ezekre rossz válaszok születnek, ráadásul a kontinens versenyképessége drámaian visszaesett az ukrajnai háború miatt is.

És úgy lehetne megállítani az Európai Unió gyengülését, ha visszatérünk végre a józan észhez. A józan észhez való visszatérés első lépése az kellene legyen, hogy belássuk, hogy az Európai Uniónak szüksége van a Nyugat-Balkánra

– jelentette ki.

„Be kellene látni, hogy az Európai Uniónak szüksége van arra a lendületre, arra a friss energiára, arra a tenni akarásra, arra a gyors fejlődésre, ami a Nyugat-Balkánból jön” – tette hozzá. Majd leszögezte, hogy az EU bővítését ezért haladéktalanul fel kell gyorsítani, aminek az is része, hogy minél előbb meg kell kezdeni a valódi tárgyalásokat Észak-Macedóniával is. Szijjártó Péter sérelmezte, hogy még mindig vannak olyan tagállamok, amelyek a folyamatot „lassítják, gáncsolják, akadályozzák”. Ezzel kapcsolatosan felháborítónak nevezte, hogy Bulgária például heteken át blokkolta a Szkopjének kiküldendő levelet.

Ez elfogadhatatlan. Észak Macedónia tizennyolc éve tagjelölt. Tizennyolc év tagjelöltség a csatlakozási tárgyalások valós megkezdése nélkül egész egyszerűen tiszteletlenség egy nemzettel szemben

– húzta alá.