Izraeli túszok hozzátartozóival beszélgettünk Tel-Avivban + képgaléria

Az édesanya olyan videófelvételeket is mutatott, melyeket volt férje készített nahal ozi otthonából a Hamász október 7-i támadása előtt. Ezeken a verandán, de még a lakásokban is élesen lehet hallani a lövéseket, melyek nem ritkák a közvetlenül a Gázai övezet mellett fekvő kibucban, A településről még a Hamász palesztin területeit is látni: az épületeket, a fényeket, és az izraeli rakétatámadások során keletkezett tüzet. Majan Zin elmondta, bár minden házban van óvóhely, a gyerekeket is arra tanítják az iskolában, hogy nem kell félniük a gázaiaktól, jó emberek élnek ott.

A Hamász videójában látták újra unokatestvérüket, de örültek annak, hogy él

Csoportunknak két másik fiatal is nyilatkozott, akiknek unokatestvérét a Super Nova fesztáválról rabolták el a terroristák: Evjatar David decemberben lenne 23 éves. A fiatal férfi öt barátjával, autóval ment a zenei eseményre, barátai közül kettőt mészároltak le a Hamász fegyveresei. Mielőtt Evjatart elfogták volna, egy utolsó üzenetet tudott küldeni telefonján édesanyjának, melyben az állt, az autóhoz tartanak és hamarosan elindulnak haza. Ezután a fiatalt már nem tudták elérni telefonon, és édesanyja üzeneteire sem érkezett válasz.

A túszok többségéhez hasonlóan Evjatart a Hamász egyik propaganda videójában látták újra, melyet Telegramon tett közzé a szervezet, és lapunknak is megmutattak.

Tamar és Matan unokatestvérüket várják haza, őt is a Hamász terroristái hurcolták magukkal Gázába. Fotó: Origo/Csudai Sándor)

A felvételen az látható, hogy a fiatal kezét hátrakötötték, pólóját levették, úgy vezette őt egy fegyveres. Sérülések nyomait nem láttunk rajta, és a felvételről az is látszott, hogy saját lábain tudott sétálni. A két unokatestvér, Matan és Tamar nem leplezte örömét, mosolyogva idézték fel a pillanatot, a videófelvétel ugyanis annak volt a bizonyítéka, hogy Evjatar életben van, és láthatóan nem esett komolyabb bántódása. Példaként megemlítették, hogy másokat élve égették el a Hamász fegyveresei, a nőket sorra erőszakolták meg.

Videófelvételről készített fotó Evjatar Davidről. Fotó: Origo/Csudai Sándor

Evjatar unokatestvérei a szülők reakciójáról is beszámoltak. Elmondták, hogy Evjatar édesapja egy videót nézett meg, utána összetört, nem tudta elhinni, hogy ezt tették a fiával. Több felvételt nem akart látni a szörnyűségekről, melyeket a terroristák elkövettek. Az elrabolt fiatal édesanyja azonban küzd a fiáért, valamint más túszokért, legutóbb Athénban járt egy izraeli delegáció tagjaként, emellett gyakran ad interjúkat is.

A fiatalok elmondták, mióta unokatestvérüket elrabolták, náluk is megváltoztak a mindennapok: televíziót már nem néznek, és a közösségi oldalakra se látogatnak már fel. Csupán reggelente futják át a híreket, hogy katonabarátaik neve nincs-e a halálos áldozatok között.

„Nehéz felfogni, hogy tud valaki egy gyereket megölni”

38 gyermeket több mint 36 napja tart fogva a Hamász – a kilenc hónapos csecsemőtől a 18 éves fiatalig – erre hívja fel a figyelmet a Free Our Kids nevű izraeli kezdeményezés honlapja. A projekt mögött olyan édesanyák állnak, akik korábban nem ismerték egymást, ám a Hamász október 7-i támadása és túszejtése összekötötte őket. Az alapítók között van a kétgyermekes Einat is, aki önkéntes alapon vesz részt a projektben. Mikor csapatunknak nyilatkozott, a Free Our Kids pólóját viselte, melyen az a felirat állt, „choose humanity”, azaz válaszd az emberiséget.

Einat,a Free Our Kids nevű kezdeményezés egyik alapítója. Fotó: Origo/Csudai Sándor

Elmondta, hogy a háború második napján tették közzé első videójukat, melyet már több mint 4,3 millióan tekintettek meg Instagram oldalukon. A videóban az összes olyan gyermek neve, életkora és fotója látható, akik a mai napig a Gázai övezetben tartózkodnak, és több mint egy hónapja nem kapnak róluk hírt családjaik.

– mondta Einat, kiemelve, hogy a halálos áldozatok között volt egy 16 éves kerekesszékes fiatal is.

A Free Our Kids a tel-avivi Habima színház mellett üres ágyakat helyezett ki, melyek a túszul ejtett gyermekek üres ágyait szimbolizálják. Az ágyakon párnák, takarók és egy-egy személyes tárgy látható: plüssállat, könyv, papucs, játékok. Fájó szívvel néztünk rá a babaágyakra is, melyekbe csörgőt és cumit is elhelyeztek. Még egy sárga szalagot is kaptunk is kezünkre, mely a szolidaritást jelképezi. A sárga szalag egyébként több helyen is feltűnt utunk során: láttuk bicikliken, autó visszapillantó tükrére kötve, de még a repülőn az utaskísérők is kitűzték.