Forrásunk szerint, a több mint 600 napja tartó háború alatt, 2023 októbere lett az első legmínuszosabb/veszteségesebb hónap az ukrán hadseregbe történő mozgósítás szempontjából. Októberben jóval kevesebb embert soroztak be, mint amekkora az ukrán erők vesztesége volt. A forrásunk adatai értelmében ez 43 százalékkal kevesebb volt (például, ha volt 10 ezer halott/sebesült/leírt/megvizsgált ember, akkor ebből csak 5700-at hívtak be). Ha nyáron a mozgósítás még le tudta fedni a veszteségeket, úgy októberre ez már kegyetlenül kevéssé vált. A tendencia rossz, hiszen novemberben szintén deficit lesz mobilizáltakból. A sereg veszteségei azonban nőnek, mert spórolnak a lőszeren és a nehéztechnikán is. Nos, ezért is igyekeznek szigorítani a mozgósítást, és ráerőltetni mindenkire az egyenruhát.