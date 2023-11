Ismét meghosszabbította Izrael és a Hamász a tűzszünetet

Izrael a korábbi tárgylásokon leszögezte, hogy nem hajlandó holttesteket elfogadni a jelenlegi, humanitárius tűzszüneti megállapodásban, nem fog izraeli börtönökben fogva tartott palesztinokat elengedni holttestekért cserébe. Joe Biden amerikai elnök beszélt kiszabadulása után a Nir Óz kibucból elrabolt 54 éves Liat Acilivel, akinek amerikai állampolgársága is van. Három, a támadás idején máshol tartózkodó gyermeke várta haza. Férjét továbbra is túszként tartja fogva a Hamász. Antony Blinken amerikai külügyminiszter szerdán későn Izraelbe érkezett, hogy megvitassa a humanitárius szünet további meghosszabbításának lehetőségét.

Csökken a Gázában fogvatartott civilek száma

Az izraeli média arról számolt be, szerdán késő este újabb tizenkét izraeli, köztük két orosz–izraeli kettős állampolgár, valamint négy thaiföldi túsz szabadult ki a Hamász fogságából – mindannyiukat október 7-én hurcolták az iszlamisták a Gázai övezetbe. A tűzszünet és a túszok elengedésének hatodik napján az Izrael és a Hamász közötti egyezmény szerint tíz izraeli foglyot kellett volna szabadon engedni, de a Hamász ezen felül elengedett két, orosz és izraeli kettős állampolgárságú túszt. Musza Abu Marzuk, a Hamász magas rangú tisztviselője szerda reggel jelentette be, hogy a szervezet Vlagyimir Putyin orosz elnök előtt tisztelegve két orosz állampolgárságú túszt szabadon enged, függetlenül az Izraellel kötött megállapodástól. Szerdán rajtuk kívül öt nő és öt gyermek került haza Izraelbe. Az izraelieken kívül négy thaiföldi állampolgárt is elengedtek.