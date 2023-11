Várhelyi Olivér: Nem fogjuk hagyni, hogy az embercsempészek veszélyeztessék biztonságunkat

az illegális migráció mindenkire óriási nyomást gyakorol, nemcsak Európára, hanem a szomszédaira is, továbbá fenyegeti a közös biztonságot és jólétet is. – Meggyőződésünk, hogy ezzel egyetlen ország sem tud egyedül szembenézni, ez egy közös kihívás. Nem hagyhatjuk és nem is fogjuk hagyni, hogy az embercsempészek visszaéljenek a menekültügyi rendszerünkkel és veszélyeztessék társadalmaink kohézióját – szögezte le.