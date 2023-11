Videón, ahogy ég az X-akták, a Star Trek, a Pearl Harbor és az Austin Powers forgatási helyszíne

Amikor lángok csaptak fel az északi hangárban, nemcsak a háborús történelem egy darabja vált tűz martalékává, hanem a mozifilm számára is jelentős mérföldkő lett hamuvá – emlékeztetett a Los Angeles Times.

A szörnyű tűzesetről a Daily Mail is beszámolt, egy videót is közzétettek az égő hangárról. A tudósítások emlékeztetnek, hogy több híres filmet is forgattak ezekben a hangárokban, köztük az X-aktákat és a Star Treket, a Pearl Harbort és az Austin Powers című sorozatot is.

A hangárok a valaha épített két legnagyobb faépítmény voltak, melyek 1942-ben épültek. 1993-ban az Amerikai Építőmérnöki Társaság a XX. század történelmi építőmérnöki tereptárgyai közé sorolta ezeket.

Borítókép: Orange megyei tűzoltók harcolnak a Tustin légibázis északi hangárját pusztító tűzzel (Fotó: MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images/Paul Bersebach)