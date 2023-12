Kezdjük az élvezettel, ha azt ígértük. A moszkvai állatkert pandáját nemhogy nem zavarja a havazás, de mintha még élvezné is. De az is lehet, hogy ő még nem tudja, hogy hétfőig akár 28 centiméteres hó is lehet helyenként az orosz fővárosban.

Az orosz fővárosban az erős havazás sem okozott eddig nagyobb fennakadásokat, folyamatosan dolgoznak a jelentős mennyiségű hó eltakarításán.

Ugyanakkor az autósok óvatosabbak – jegyzi meg a RIA Novosztyi tudósítása. A tömegközlekedésben jelentős késések nincsenek – teszik hozzá.

A 12 milliós Moszkva működését az erős havazás ellenére eddig sikerült fenntartani, ugyanakkor a repülőjáratok időnként késnek, illetve az is előfordul, hogy törölnek járatokat.

