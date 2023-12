Az ukránok sárba tiporják korábbi hősük nevét

A nyáron egy ukrán hírportál nyilvánosságra hozott három, összesen 14 ezer dollárnyi értékről szóló szerződést, amelyek szerint egy Oroszországban már az invázió kezdete után bejegyzett cég üzemanyagot adott el az orosz megszállóknak Donyeckben. Bár az összeg pitinek számít a hasonló esetekben repkedő milliókhoz képest, az ukránokat mégis sokkolta a hír, ugyanis a cég tulajdonosa nem volt más, mint a korábbi legendás rúdugró bajnok, az egyébként kelet-ukrajnai születésű Szergej Bubka testvére, Vaszilij.

Az SZBU nyomozást indított az ügyben, és távollétében kollaborációval és terrorszervezet segítésével vádolták meg Vaszilijt. Szergej Bubka szeptemberben egy videóban válaszolt a vádaskodóknak.

Mindig is harcoltam Ukrajnáért, de most egy olyan kampány indult ellenem, amely a hírnevemet akarja tönkretenni. 2014 óta nem jártam a megszállt területeken. Nem látogattam meg a rokonaimat, és idén még édesanyám temetésén sem tudtam részt venni. Semmi közöm semmilyen üzlethez a megszállt területeken

– mondta a sportlegendából lett politikus, aki perrel fenyegette a riportot közzé tevő portált, de ez idáig nem tett jogi lépéseket.

Honfitársait azonban nem győzte meg, ugyanis már az orosz invázió kezdete után olyan vádak érték, hogy nem áll ki elég vehemensen a megszállók ellen.

Felrótták neki, hogy csak egy semmitmondó levelet tett közzé ahelyett, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjaként az oroszok ellen lobbizott volna. Az ukránoknak az sem tetszik, hogy jelenleg a francia Riviérán él. Ukrán sajtóinformációk szerint külön engedéllyel hagyta el Ukrajnát, és 2022. július 4. óta nem tért vissza.

Bubka fia, ifjabb Szergej is a kritikák kereszttüzébe került. A korábbi profi teniszező, aki a sport területén dolgozik, továbbra is kommunikál az agresszor országok képviselőivel, még azokkal is, akik nyíltan támogatják a háborút – idézi a Politico hírportál tudósítása az egyik ukrán teniszedzőt.

Borítókép: Szergej Bubka (középen) az 1991-es tokiói atlétikai világbajnokság dobogóján (Fotó: AFP/Mandel Ngan)