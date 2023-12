Beleszálltak Orbán Viktorba a bolgár neoliberálisok

Az egyik a Bulgáriába látogató szakértői delegáció, amelyben végül Hollandia képviselői is helyet kaptak és személyesen ellenőrizték az ország felkészültségét a határon, illetve Szófiában is tárgyaltak az illetékes döntéshozókkal. A delegáció látogatásának visszajelzései nagyon jók és biztatók. A második nagy változás az alkotmánymódosításokról szóló parlamenti szavazás, amellyel kapcsolatban Mark Rutte megígérte, hogy abban a pillanatban, amikor egyértelműek a garanciák arra, hogy Bulgária az igazságszolgáltatás és a jogállamiság feltételeinek megváltoztatása felé halad, Hollandia álláspontja is megváltozik – kommentálta Cserneva. A neoliberálisok egyszerű parlamenti többséggel szeretnének alkotmányt módosítani, ám Cserneva szerint továbbra is nagy kérdés, hogy a nyitás vonatkozik-e a szárazföldi határokra, vagy csak a légiközlekedésre lesz kiterjesztve.

A továbbiakban Cserneva a bolgár neoliberálisok „orbanofóbiájának” adott hangot.

Mivel Orbán Viktor a legnépszerűbb külföldi politikus Bulgáriában, a Nyílt Társadalom, az Amerika Bulgáriában és az úgynevezett Kapital kör szinte az év mindennapján szidalmazza a magyar miniszterelnököt. Cserneva most Orbán Viktornak az uniós csúcstalálkozón való szereplését kommentálta, amiért a magyar kormányfő elhagyta a termet és lehetővé tette, hogy megkezdjék a tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával az európai uniós tagságról.

Az, hogy elhagyta a termet, egy alku eredménye, de azt is tükrözi, hogy nincsenek szövetségesei az Európai Unióban. Ha nem hagyta volna el a termet, ajtót mutatták volna neki

– vélekedett az adásban.

Az Európai Külpolitikai Tanács szófiai igazgatónője kitért Magyarország fenyegetésére, hogy amennyiben Szófia nem mond le az orosz gáz tranzitdíjáról, Budapest megvétózza Bulgária felvételét a schengeni térségbe. „Bulgária a vétópolitika mindkét oldalán állt már. Vétózott (Észak-Macedóniával történő uniós tagfelvételi tárgyalások megkezdésével kapcsolatban) és külföldi vétók áldozatává vált, mint Schengen esetében. Ez soha nem nyerő politika az EU-ban” – szögezte le a szófiai Európai Külpolitikai Tanács igazgatója. Cserneva Orbán Viktor egyes bolgár politikusok által helyeselt lépéseit a következőképpen kommentálta:

Remélem, hogy Bulgária schengeni tagságával vétózó magyar fenyegetés ráébreszt arra, hogy Orbán valóban olyan, mint egy sarokba szorított állat, aki minden oldalról harapást keres, és mindent teljesen blokkol. Nem erős Európai Uniót akar, hanem belülről akarja rombolni azt

– állítja Cserneva.