David Pressman nem mondott igazat, még az amerikainál is enyhébb a magyar szuverenitásvédelmi törvényjavaslat

Komoly aggályokat – serious concernt – fejezett ki a nemrég az Országgyűlés elé került szuverenitásvédelmi törvényjavaslattal kapcsolatban David Pressman amerikai nagykövet. Szerinte a törvényjavaslat „a független civil társadalom és a médiaszervezetek kriminalizálására vagy megfélemlítésére irányulhat”, s az nagyon veszélyes. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Magyarország „nem ezt az utat választja”, azaz nem fogadja el a törvényt, illetve utalt arra is, hogy szerinte a magyar szuverenitásvédelmi törvénycsomag a putyini Oroszország hasonló jogszabályához képest is messze durvább − írja a Mandiner.

Mi is az a szuverenitásvédelmi törvény?

A Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető által benyújtott szuverenitásvédelmi törvénycsomag több fontos részből áll. Központi eleme a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozása, de tartalmaz módosításokat a büntető törvénykönyvhöz és a választási eljárásról szóló törvényhez is.

A szuverenitásvédelmi hivatal „elemző, értékelő, javaslattevő és vizsgálati tevékenységet folytató autonóm államigazgatási szerv” lesz majd, amely kidolgozza a szuverenitási kockázatok értékelésének módszertanát, éves szuverenitásjelentést készít, illetve adatokat – köztük minősített adatokat – gyűjt Magyarország szuverenitásával kapcsolatos kérdésekben minden érintett szereplőtől.

Vizsgálatot a hivatal akkor kezdeményezhet, ha külföldi állam, szerv, szervezet vagy személy részéről dezinformációs, illetve a demokratikus döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenységet észlel, melyek Magyarország szuverenitását „sérthetik vagy veszélyeztethetik”.