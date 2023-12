Financial Times: Ukrajna csődben van

Zelenszkij csatái az uniós tagállamokkal – köztük Magyarországgal – semmiképpen sem segítették Ukrajna jövőbeni uniós finanszírozását, de a német alkotmánybíróság döntése végleg kétségessé tette az ötvenmilliárdos támogatás sorsát – írja a Financial Times brit üzleti napilap.

Az ügyre rálátó tisztviselők szerint az EU-tagállamok messze nem jutnak megegyezésre a blokk közös költségvetésének kiegészítéséről a december 14–15-i brüsszeli csúcs előtt – beleértve az ötvenmilliárd eurót Ukrajnának, ráadásul az Egyesült Államok pénzügyi és katonai támogatása is véget ért – vélekedik a lap.

Alapvető fontosságú, hogy Ukrajna továbbra is támogatást kapjon, és hogy mi, európaiak betöltsük a szerepünket

– mondta Alexander De Croo belga miniszterelnök az újságnak.

Eközben Ukrajna arra figyelmeztetett, hogy az amerikai és az európai támogatási csomagokkal kapcsolatos bizonytalanság veszélyezteti az ország pénzügyi stabilitását.

A Financial Times kitér arra is, hogy a bizottság úgy döntött, hogy a kijevi támogatást egy csomagban, más finanszírozási javaslatokkal együtt terjeszti be a 2021–27-es költségvetési tervezetben.

Az Ukrajnának szánt ötvenmilliárd eurót – amely 17 milliárd eurós támogatásból és 33 milliárd eurós hitelből áll – összekapcsolták a migrációra szánt 15 milliárd eurónyi összeggel, a stratégiai technológiákba történő beruházásokra szánt tízmilliárd euróval és az EU közös hitelkamatainak törlesztésére szánt közel 19 milliárd euróra vonatkozó kérésekkel.

A Financial Times felhívja a figyelmet, hogy a német alkotmánybíróság korlátozza a német kormány további kiadásait, beleértve a gazdaságstabilizációs alap feltöltését, valamint az energia- és áramárak fenntartására irányuló erőfeszítéseket. További akadályként jelöli meg a lap a jobboldali holland győzelmet is, és emellett figyelmeztet arra: Orbán Viktor magyar miniszterelnök is egyértelműen amellett foglalt állást, hogy Ukrajna uniós tagságát még csak napirendre sem szabad venni.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)