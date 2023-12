Finnország védelmi együttműködési megállapodást kötött az Egyesült Államokkal

Az eseményen Antony Blinken amerikai külügyminiszter elmondta, hogy az egyezség alapján a két ország hadseregének együttműködése hatékonyabbá és hatásosabbá válik, valamint bővülnek a közös kiképzési lehetőségek. A megállapodás erősíti a NATO-n belüli együttműködési képességet is − tette hozzá. Rámutatott arra is, hogy a szerződés megkötése során építeni tudtak az amerikai-finn védelmi együttműködés három évtizedes múltjára. Ezek kiterjednek a terrorizmusellenes közös fellépésre, valamint a finn védelmi képességek bővítésére, ide értve a közelmúltban Egyesült Államoktól vásárolt F-35-ös vadászrepülőkre is − mondta.

Antony Blinken Finnországot Ukrajna támogatásában olyan megingathatatlan partnernek nevezte, amely eddig több mint 2 milliárd dollár védelmi, humanitárius és egyéb támogatást nyújtott.

Az amerikai külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok védelmi együttműködési megállapodásainak rendszere az év végére lefedi a teljes skandináv térséget. Emlékeztetett arra, hogy tavaly írták alá az amerikai-norvég szerződést, december elején pedig az amerikai-svéd védelmi dokumentumot, és a következő napokban Dánia is megköti a védelemről szóló megállapodást az Egyesült Államokkal.

A Washingtonban tartott aláírási ceremónián a finn védelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy a védelmi megállapodás „erős eszközkészletet” ad a partnerek kezébe a NATO-n belüli tervek megvalósításában is. Antti Häkkänen felhívta a figyelmet arra, hogy Finnország nem várja el az Egyesült Államoktól, hogy megvédje, hiszen országa

folytatja a védelmi beruházásokat, valamint a védelmi terhek megosztása is folytatódik határain belül és azokon túl is.

Finnország idén tavasszal csatlakozott a NATO-hoz, mint a katonai szövetség 31. tagállama.

Borítókép: Antony Blinken amerikai külügyminiszter érkezik a NATO-tagországok külügyminisztereinek tanácskozására Brüsszelben 2023. november 28-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)