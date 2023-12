„Kijevben egyesek tényleg elhitték, hogy Magyarország biztonsági fenyegetést jelent”

– Kijev nemrégiben új kisebbségekkel kapcsolatos törvényt fogadott el. Miért nem bonthatunk még pezsgőt?

– Mert a kisebbségi jogok biztosítására mi nem gesztusként tekintünk, amiért hálásnak kell lennünk, hanem minimum elvárásként. Soha nem is keltettük annak az illúzióját, hogy a száz százaléknál kevesebbel beérnénk a kisebbségi jogok visszaállítása tekintetében. Mégis, a most elfogadott kijevi törvénycsomag több annál, mint amit az elmúlt években remélni mertem volna. Az aktuális politikai realitásokból kiindulva nem szabad alábecsülni a fejlemények jelentőségét, ha van is még tennivaló. Távolról sem arról van ugyanis szó, hogy ők tökéletesen felmérték volna a kárpátaljai magyarság igényeit, és maradéktalanul orvosolták volna a problémákat. Eközben nyilvánvaló az Ukrajna uniós csatlakozásáról, valamint a következő nagy pénzügyi csomagról szóló csúcs kényszerítette rá őket a döntésre. Tisztában voltak vele, hogy mindkét kérdésben ellenállásra számíthatnak Magyarország részéről, ezért próbáltak valamilyen pozitív lépést tenni.

Az út mintegy kétharmadát ezzel a lépéssel meg is tették, már csak egyharmadot kell teljesíteni, és akkor a kétoldalú kapcsolatok méregfoga el van távolítva.

– Miért ér egy alig 150 ezres lélekszámú közösség ennyi harcot Kijevnek?

– Ez a millió forintos kérdés. Hiszen a 2014 előtti mindenkori ukrán vezetésnek egyáltalán nem volt fontos Kárpátalja. Nemhogy egy kelet-ukrajnai, de még egy átlagos kijevinek sem volt sok fogalma arról, milyen az élet Ukrajna e távoli szegletében. Megkockáztatom, ez a helyzet nem sokat változott. Viszont ma már olyan hamis képzetek élnek az emberekben, hogy Kárpátalján valamiféle magyar dominancia érvényesül. Pedig ez már akkor sem volt igaz, mikor a magyarság ereje teljében volt. A legutóbbi, 2001-es felmérés szerint 150-160 ezres volt a közösség, ami Kárpátalján is csak jó tízszázalékos arányt jelentett.

Érthetetlen, hogy a több mint 45 milliós Ukrajna vezetése miért gondolta úgy, hogy az országosan marginális horderejű „magyarkérdés” rendezetlenül hagyása megér nekik egy hosszú politikai vitát Magyarországgal.

Ha nem azt feltételezem, hogy eleve a konfliktusban voltak érdekeltek, talán az történt, hogy mikor 2014 után elindultak az elsősorban oroszokat célzó kisebbségi jogszűkítés útján, maguk sem mérték fel, hogy ez magyar vonatkozásban milyen problémákhoz vezethet. Amikor pedig kiderült, úgy érezhették, arcvesztés nélkül nem tudnak a helyzetből kihátrálni. Utólag láthatják, ezért mekkora árat kellett fizetniük.

– Ukrajna uniós csatlakozása nem lenne a kárpátaljai magyarság érdeke is?

– A politika sokszor állítja olyan dilemmák elé a döntéshozókat, ahol nehéz lenne patikamérlegen összemérni egy-egy döntés következményeinek kedvező, illetve hátrányos következményeit. Magyar össznemzeti nézőpontból most mégis egyértelmű, hogy egyelőre nem áll érdekünkben Ukrajna további közelítése az Európai Unióhoz. A gyorsított tagjelöltség és tárgyaláskezdés után egy esetleges gyorsított csatlakozás biztosan több kárt okozna a magyarság szempontjából, mint amennyi hasznot hajtana. A kárpátaljai magyarokhoz, ahogyan egyébként szerte Ukrajnába, ha korlátozottan, de most is el tudjuk juttatni a segítséget.

A csatlakozás ezen érdemben nem javítana, viszont Ukrajna minden nyomorúságát a nyakunkba kellene venni.

– Viszont az uniós csúcson végül mégsem álltunk az uniós csatlakozásról szóló tárgyalások megkezdésének útjába.

– Elegáns megoldás született, ami jelzi, hogy nem értünk egyet a döntéssel, viszont – ahogy a szankciók esetében is – ér nekünk annyit az Európai Unió egysége, hogy ne gáncsoljuk az egyértelmű többségi akaratot. Az Ukrajnának szánt pénzügyi keret azért esik más megítélés alá, mert annak révén Magyarország közvetlen pénzügyi érdekei forognak kockán, hiszen az unió összekapcsolta Ukrajna megsegítését a saját költségvetésével, miközben utóbbiból komoly összegekkel tartozik nekünk.