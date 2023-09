Sok ukrán úgy értékelte, Orbán Viktor Kárpátalja inváziójára készül

– Magyarázza meg, miért nem lehet egyszerűen kivételt tenni a magyarokkal?!

– Ezt így kimondani könnyűnek tűnik, de megcsinálni valójában egyáltalán nem az.

Szerintem az Európai Unióba és a NATO-ba igyekvő Ukrajna egyfajta gesztusként minden EU- és NATO-tagállam nemzetiségének biztosíthatna olyan jogokat, mint amilyeneket az úgynevezett őshonos kisebbségek kapnak.

Ez kétségtelenül megoldaná a problémákat. Viszont azt is meg kell értenie – és ezt az Európai Unióban csak kevesen látják –, hogy Ukrajnában a kisebbségek ügyét teljesen megmérgezte az oroszkérdés. A gondolkodásmódunkat mélyen megsebezték, a kérdést átpolitizálták. Úgy vélem, ha Magyarország csak egy kicsit változtatna a retorikáján, annak varázslatos hatásai lehetnének! Orbán Viktor gyakran éppen ugyanezt várja el másoktól: hogy kezeljék őt egyenlőként.

– Tartja magát a félelem, hogy a kárpátaljai magyarok elszakadnának Ukrajnától?

– Sajnos igen. Társszervezetekkel szociológiailag is megvizsgáltuk – bár a szociológiai felmérések most elég bonyolultak –, hogy az ukránok mit gondolnak azokról az orosz álhírekről, hogy a nyugatiak kivágnának néhány darabot az országból. Hogy Romániának Bukovinára, Lengyelországnak Nyugat-Ukrajnára, Magyarországnak Kárpátaljára fáj a foga. Arra az eredményre jutottunk, hogy a lengyelek és románok esetében nem működik a propaganda, a magyaroknál viszont igen. Az ukránok több mint 40 százaléka fél attól, hogy Magyarország követné Oroszország példáját, és elcsatolná Kárpátalját. Ezek az összeesküvés-elméletek még a szakértői közösségben, a legmagasabb körökben is nagyon elterjedtek.

Mikor például 2022 februárjában a magyarok is csapatokat vezényeltek az ukrán határhoz – ahogyan azt minden szomszédos ország tette –, sokan úgy értékelték, hogy Orbán Viktor invázióra készül.

– Tudja egyáltalán egy kelet-ukrajnai, hogy Kárpátalján magyarok élnek?

– Nem, fogalma sincs. Ebből is látszik, hogy a fent idézett felmérés elsősorban az orosz félretájékoztatás, másrészt az ukrán félreértések, végül politikai spekulációk eredménye. A szervezetünk pontosan azzal foglalkozik, hogy harcoljunk ezek ellen. Vannak eredményeink, Lilia Hrinevics korábbi oktatási miniszternek például sikerült megváltoztatni az álláspontját. Neki olyan információi voltak, hogy Kárpátalján több egymást követő évben a legrosszabbak voltak a vizsgaeredmények ukrán nyelvből, és ennek a magyarok voltak az okai. Rámutattunk, hogy Ternopil megye szerepelt a második legrosszabbul, ahol nem élnek kisebbségek. Továbbá arra is felhívtuk a figyelmét, hogy az egyik ungvári iskolában a magyarok jobban teljesítettek, mint más színukrán közösségekben, szóval nem a kisebbségekkel van a gond. Ilyen kemény tényekre van szükségünk, no meg a megfelelő pillanatra és politikai akaratra. Még akkor is, ha vannak olyan hangok is Ukrajnában, amelyek kivárnának, nem akarnak gyengeséget mutatni. Én nem értek egyet, szerintem a pillanat eljött. Csak tartsák észben: Ukrajna 2014 óta háborúban áll, egy olyan háborúban, amelyet az agresszorok kisebbségi okokkal magyaráztak.

