Ötszázezer fő. Ennyi új katonára van szüksége Zelenszkijnek 2024-ben. Az ukrán államfő erről a legutóbbi - kritikusai szerint rendkívül gagyira sikeredett – év végi sajtókonferenciáján számolt be. Azt azonban a válogatott újságírókból álló társaság sem kérdezte meg, hogy, miért kell ennyi új katona, ha az ukrán propaganda szerint nincsenek veszteségek. Sokak szerint a hamarosan mozgósítandók létszáma az elesett katonák valódi számát tükrözheti.

Ukrán karikatúra a mozgósításról Nearestovich nevű Telegram csatornán. Zelenszkij: Fel kell szabadítanom a földeket, hívjanak be minden nőt és férfit. Senkit se kíméljenek. Katona: Értettem! Meglesz! Felforgatjuk az összes éttermet, edzőtermet és klubot.

Az igazságot egyre nehezebb leplezni. Ukrajna katasztrofális helyzetben van. A nyugati pénzcsapok és a fegyverszállítmányok kezdenek elapadni, a gazdaság lélegeztetőgépen, a hadsereg pedig korrupciós botrányoktól hangos. Mindeközben az utcai emberrablások soha nem látott méreteket öltöttek. Nem kérdeznek meg, hogy ki vagy, összeszednek és magukkal visznek a hadkiegészítő parancsnokságra, majd irány a front. Hiába az állami propaganda, az emberek egészen mást tapasztalnak a való világban, mint, amit a tévében a propagandisták mondanak nekik.

Mostanra azonban már eljött az az idő is, hogy már nemcsak az egyszerű emberek menekülnek a süllyedő hajóról, hanem a kijevi propagandisták is. A napokban, Olekszij Pecsij, a kijevi 24Kanal, valamint az egységes háborús televíziós adás műsorvezetője, aki még a személyes Youtube csatornáján is propagandaanyagokat gyártott, úgy döntött, hogy nem tér vissza brüsszeli kiküldetéséből.

Azt tudni kell, hogy a 18 és 60 év közötti ukrán hadköteles férfiak a hadiállapot miatt lassan már két éve nem hagyhatják el Ukrajnát, kivéve, ha rendelkeznek speciális állami engedéllyel. Ez azonban nem ingyenes, rosszabb esetben a spicliséget is vállalni kell. Ezért ez legtöbbször kizárólag a csókosoknak és kiszolgálóknak jár. Közéjük tartozott a már említett Pecsij is, aki miniszteri engedéllyel utazott a december 14-15-i EU-csúcsra, hogy az eseményről számoljon be a kijevi propagandaadásban. Végül olyannyira komolyan vette Ukrajna EU-integrációját, hogy úgy döntött, hamarabb csatlakozik az unióhoz, mint hazája. Így hát, Brüsszelben maradt. Döntését egy rendkívül hosszú Facebook posztban magyarázta, melyben kifejtette, hogy nehéz volt az elhatározás, de továbbra is az ukrán érdekekért és sikerekért kíván küzdeni. Mindezt nyugaton, ahol amúgy is elhalványulóban van az ukrán ügy. Hozzátette még, hogy emberi jogok és az újságírók biztonságának egyezménye mindezt biztosítja számára.



Keményvonalas menekült



Pecsij döntése azért is fölöttébb érdekes, mert kevés olyan hozzáfogható keményvonalas propagandista volt Ukrajnában, aki nála jobban ostorozta volna Oroszországot és annak vezetését. Az ukrán Telegram-csatornák, mint például a „Nabludatel”, vagyis a megfigyelő, egy nagyobb csokorral gyűjtött össze a megnyilatkozásaiból. Mint írják, Pecsij rendszeresen számolt be az ukrán hadsereg győzelmeiről, a Krím visszaszerzéséről, és az orosz védelmi miniszter, Szergej Sojgu esetleges letartóztatásáról.

Emellett kritizálta azokat az oroszokat is, akik Európába emigráltak az orosz-ukrán háború kitörését követően.



„Pecsij a riportjaiban számos alkalommal elmondta, hogy az oroszok menekülnek a Dnyeper bal partjáról Herszon megyében, illetve beszámolt az ukrán felderítés precíziós műveleteiről. Nyáron még azt írta, hogy az ukránok már a Krím-félsziget elfoglalására készülnek, mert áttörték az orosz védelmi vonalakat Ukrajna déli részén. De arról is beszámolt, hogy Lukasenko fehérorosz elnök elmenekült Belorussziából, illetve, hogy Izrael Merkava típusú tankokat fog Ukrajnának adni. Egyik sem volt igaz.



Tavasszal azt is mondta, hogy Putyin elvesztette az ellenőrzést Oroszország felett, miután drón csapódott be a Kremlbe. A háború kezdetekor pedig olyan videót tett közzé, melyben azt állítja, hogy az orosz védelmi miniszter le van tartóztatva. Olekszij Pecsij minden bejelentkezését azzal a mondattal kezdte, hogy „köszöntök minden szabad és meghódíthatatlan ukránt!” Nyíltan és rendszeresen beszélt megvetéssel az oroszokról és felhívta az EU figyelmét arra is, hogy ne fogadják be őket. Véleménye szerint ugyanis jó oroszok nincsenek, csak olyanok, akik megpróbálnak alkalmazkodni az ukránok eljövendő győzelméhez.”



Egy másik ukrán politikai Telegram-csatorna, a „Zsenscsina s koszoj” pedig azt írja, hogy bennfentes információk szerint, Pecsij azért menekült el Ukrajnából, mert tökéletesen érti, hogy győzelem nem lesz, és az országra nehéz, káosszal teli idők várnak. Nyomor, rombolás, bűnözés. Senki nem akar így élni, ezért inkább elmenekül.

A menekülés mindennapossá vált



Mindamellett, hogy az országból folyamatosan menekülnek az átlag hadkötelesek, egyre többen döntenek a külföldön maradás mellett azok közül is, akik Pecsijhez hasonlóan különleges határátlépési engedéllyel rendelkeznek. Szombaton Olekszandr Prokugyin, Herszon megye kormányzója számolt be arról egy videóüzenetben, hogy tíz olyan önkéntes nem tért vissza Ukrajnába, akiknek ő állított ki speciális határátlépési engedélyt.

Mint fogalmazott:



Általam voltak kiadva az Egységes Ukrajna, valamint az Adzsalik nevű szervezeteknek a határátlépési engedély. Ők külföldre utaztak, majd behozták az általuk ígért humanitárius segélyt, lefotózták és elszámoltak vele. Második alkalommal azonban úgy döntöttek, hogy kiutaznak és nem térnek vissza Ukrajnába. Tíz emberről van szó. Az engedélyük vissza lett vonva, emellett pedig a rendvédelmi szervekhez fordultam, hogy ellenőrizzék le a tiltott határátlépés tényét

. –tette hozzá a herszoni kormányzó.

