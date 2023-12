Mikor robban fel a vörös-tengeri gócpont?

Ezen veszélyek mérséklésére és megszüntetésére az Egyesült Államok egy nemzetközi haditengerészeti koalíció felállítása mellett döntött, amely célja a kereskedelmi útvonal biztonságának szavatolása. A Pentagon múlt heti közlése szerint már több mint húsz ország csatlakozott a kezdeményezéshez, többek közt az Egyesült Királyság, Kanada, Franciaország, Bahrein, Norvégia és Spanyolország is.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a koalíció létrejötte ad némi biztonságérzetet a hajózási vállalatoknak, ugyanis a dán Maersk már azt tervezgeti, hogy hamarosan engedélyezi hajóinak a Vörös-tengeren való áthaladást.

Ugyanakkor – figyelmeztetett a szakértő – fontos kiemelni, hogy a húszik többször kijelentették, hogy a koalíció felállása sem hozhat változást a térségben kialakult helyzetre, ennek ellenére is folytatni fogják a célpontok támadását.

Amerikai beavatkozás?

Felmerül a kérdés, hogy meddig lehet a jelenlegi szinten tartani a különböző szereplők közt kialakult konfliktust, és mikor érik el a felek azt a pontot, amikor tovább eszkalálódnak a feszültségek. Tárik Meszár elmondta, az Egyesült Államok már most is közvetlen beavatkozik a térségben, hiszen folyamatosan hajt végre légi csapásokat az Irán által támogatott milíciák, köztük a jemeni húszik ellen, amelyek amerikai célpontokat támadtak az elmúlt időszakban. „Az Egyesült Államok is óvakodik az eszkalációtól, de mindent el fog követni annak érdekében, hogy visszaszorítsa ezen milíciák tevékenységét” – mutatott rá. A szakértő szerint amennyiben a húszik támadásai komolyabb amerikai veszteségeket hoznak, akkor nem zárható ki a határozottabb válaszlépés Washington részéről.

Az Egyesült Államoknak is fontos e gazdasági folyosó zavartalan működése, viszont figyelniük kell arra, hogy ne ismételjék meg az iraki vagy afganisztáni beavatkozások idején elkövetett hibákat

– zárta szavait Tárik Meszár.