Évtizedek óta nem látott szintre esett vissza a tengeri incidensek száma

A csökkenő tendencia több okkal is magyarázható. Egyrészt a kezdeti nehézségek után a nemzetközi közösség is erőfeszítéseket tesz a kalózok visszaszorítására. Az Európai Unió még év elején jelentette be, hogy öt tagállam részvételével járőrcsapatokat küld a Guineai-öbölbe. Ez a kezdeményezés hasonló ahhoz, amelyet még 2009-ben a NATO indított Szomália partjainál, és amelynek nagy szerepe volt abban, hogy egy évtizeddel később szinte teljesen eltűntek a kalózok a térségből.

Mint Marsai Viktor hangsúlyozza, a jogi keretek is módosultak. A kalózok addig tudtak hatékonyan fellépni, amíg a kereskedelmi hajók fedélzetén nem lehettek fegyveres őrök. Ezt azonban az elmúlt évtized elején a legtöbb hajós nemzet megváltoztatta. Fontos szempont az is, hogy a kalózok szárazföldi háttérbázisát is felszámolták, amiben lényeges szerepe volt a politikai ellenőrzés megerősödésének, valamint annak, hogy különböző, nagy volumenű infrastrukturális projektek érkeztek a térségbe. Szomáliá­ba például a Dubai Port World vállalat kezdeményezett 442 millió dolláros befektetést, Nigériában kínai közreműködéssel húzzák fel az ország első mélytengeri kikötőjét. Amint a fejlődő világ országai elérik azt a szintet, hogy komoly befektetések érkezzenek területükre, már nem tudnak annyit fizetni az elitnek és az üzletembereknek, hogy támogassák vagy szemet hunyjanak a kalózkodás felett.

– Ha távolról közelítjük meg a kérdést, akkor a szállítási útvonalak biztonsága, illetve az egyes globális terekhez való hozzáférés is kapcsolódik a kalózkodás témaköréhez. Mint látjuk, az ukrán gabonaválság esetében nem az a fő probléma, hogy nincs mit exportálni, hanem az, hogy a gabona nem tudja elhagyni a kikötőket. Ebből a szempontból a fekete-tengeri orosz flotta hasonló tevékenységet folytat, mint a kalózok, azzal a különbséggel, hogy sokkal hatékonyabban teszi ezt – mutat rá Marsai Viktor.

Ebben ugyanakkor – úgy tűnik – változás állt be, ugyanis éppen a múlt héten hagyta el az első gabonaszállító hajó Odessza kikötőjét, miután az élelmezési válságot elkerülendő Moszkva és Kijev sikeresen megállapodott az export újraindításában.

Jelenleg úgy tűnik, hogy a kalózok csillaga leáldozóban van, ugyanakkor az átrendeződő nemzetközi biztonsági helyzetben bármikor megvan a lehetősége annak, hogy a világ valamely pontján újra felfelé íveljen.

– A kalózkodásnak egyedül akkor van esélye, ha újra kialakul egy bukott állam, amely nagy tengerparttal rendelkezik – fogalmaz a szakértő –; de a globalizáció gyors tempója miatt, valamint a már említett befektetések következtében ez nem lesz egyszerű. Ezek a támadások nemcsak az adott államok, de az egész nemzetközi közösség érdekeit sértik. Éppen ezért nem várok nagy felfutást az elkövetkezendő években a kalózkodás szempontjából.