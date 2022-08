Ítélet gyilkosság miatt, holttest nélkül

Novozánszki Fanni holtteste mindmáig nem került elő. Csakúgy, mint a darnózseli hentes áldozata. Brodmann Lászlót éppúgy elítélték gyilkosságért, mint Nagy Jánost. A Kúria Nagy Jánost bűnösnek mondta ki előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettében, és jogerősen 21 év fegyházra ítélte. A Kúria ítéletével kimondta: Nagy János megölte válófélben lévő feleségét, akinek holttestét kegyeletsértő módon megsemmisítette, feldarabolta, ledarálta, részben elégette, a maradványokat szétszórta a darnózseli réten.

A darnózseli hentes áldozatának talán egy ezreléknyi részét találták meg és azonosították DNS-vizsgálattal, Brodmann áldozatából ennyi sem került elő, mindössze a lány véréből találtak mintegy fél deciliternyit az elítélt bérautójának csomagtartójában. Mindezek és más, közvetett bizonyítékok alapján mondták ki Nagyot jogerősen, Brodmannt első fokon bűnösnek emberölésben. Nagy előre kitervelt gyilkosságért, Brodmann anyagiak miatt elkövetett emberölésért kapta a 21 évet, illetve az életfogytiglani fegyházat azzal, hogy legkorábban 25 év múlva szabadulhat.

Brodmann László, az MSZP egykori dunaújvárosi képviselőjelöltje, valamint ügyvédje fellebbezett az ítélet ellen, mondván: Brodmann legfeljebb VV Fanni személyi szabadságát sértette meg, amiért nem jár életfogytiglani, maximum öt évre ítélhetik az elkövetőt. Az ügyész szintén fellebbezett, súlyosítást kér azzal, hogy az életfogytiglani szabadságvesztés feltételes megszakítását csak harminc év letöltése után lehessen megvizsgálni.

Brodmann László végig tagadott, ma is tagad, de a bizonyíték ellene szólt. A bérelt autóban, amelyet használt, vért és véres kötelet találtak, ráadásul a gyilkosság után olyan kifejezésekre keresett rá, mint a „vízihulla”, valamint hogy melyik országból nincs kiadatás. Az ítélet rendelkező részének kihirdetése után a bírónő letartóztatta, megbilincselték, és bilincsben ülve hallgatta végig a négyórás indoklást. Közben háromszor is egészségügyi szünetet kért, bilincsben kísérték a mellékhelyiségbe rendőri felügyelet mellett.

Az egyik sorsdöntő momentum az volt, hogy Fanni luxusbérleményének társasházi mélygarázsában az ipari kamera felvette, amint Brodmann a karjaiban kicipelte autójához a láthatóan alélt, de az is lehet, hogy már halott Fanni testét. Berakta a bérelt autó csomagtartójába, ahol ekkor szennyezte be a lány vére az ott lévő kötelet és a csomagtartó kárpitját. Eszerint a lány vérzéssel járó sérülést szenvedett.

Brodmann védekezésként arról beszélt: húst vásárolt, és az abból kicsorgó vér szennyezte be a csomagtartót.

Az elítélt még az utolsó szó jogán is azt mondta: nem ölte meg lányt, még csak nem is bántotta. Azt állította, hogy amikor felment a prostituáltként dolgozó nő lakásába, Fanni már eszméletlenül feküdt a sok kábítószertől, amelyet Erika­ barátnőjével szerzett be. Saját bevallása szerint egyvalamiben hibázott, hogy nem hívott mentőt, mert a barátnő ezt nem akarta. Ehelyett elvitte az alélt lányt egy helyre, ahol „problémamegoldó” embereknek átadta őt, aki akkor még biztosan élt. Csakhogy mindezt semmi sem bizonyítja, sem a barátnő vallomása, sem más. Brodmann pedig nem árulta el, hogy hol és kiknek adta át a lányt.

Az egyik tárgyaláson egy tanú arról beszélt: Brodmann László ott volt a Duna-parton a gyilkosság napján, azon a területen, ahol VV Fanni holttestét keresték. A lány holttestét ugyanis nagy valószínűséggel Szalkszentmártonnál dobta be a Dunába. Az FBI különleges ügynökei ugyancsak a szalkszentmártoni Duna-part adott pontját adták meg, ahol a fiatal nőt a folyóba dobhatták.

Az ítéleti tényállás szerint Brodmann László a vádbeli időszakban állandó munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, eközben viszont költekező életmódot folytatott, amelyet csak úgy volt képes fenntartani, hogy rendszeresen kért kölcsön barátaitól és ismerőseitől, így jelentős tartozásokat halmozott fel. Brodmann egy ismerősén keresztül tudomást szerzett a prostituáltként dolgozó VV Fanni jó anyagi helyzetéről, jelentős bevételeiről, illetve a lakásán felhalmozott nagyobb mennyiségű készpénzről. Elhatározta, hogy a lánytól megkísérel nagyobb összeget szerezni, azonban utóbbi elzárkózott a személyes találkozótól. Mivel a vádlottnak továbbra is sürgősen pénzre volt szüksége, ezért úgy döntött, hogy azt akár erőszakos úton is megszerzi a sértettől. 2017. november 20-án este – miután a sértett a lakásába beengedte – a vádlott az ott lévő értékek megszerzéséért ismeretlen módon – de számolva akár a sértett halálával is – bántalmazta a nőt.

A fellelt értékeket és a magatehetetlen nőt gépkocsijával elszállította a helyszínről. A vád szerint a bántalmazás következtében elhunyt Fanni holttestét a vádlott összekötözte, és nehezéket erősített rá, majd azzal együtt a Dunába dobta. Hogy VV Fannihoz köthető anyagmaradványokat találtak a Brodmann által bérelt gépkocsiban, az döntőnek bizonyulhatott az ítélet meghozatalakor.

Farkas Gabriella bírónő az ítélet indoklásában elmondta: a vádlott maga szolgáltatott muníciót a saját védekezése ellen. A bírónő szerint Brodmann rutintalan, aki állandóan megváltoztatta saját vallomásait, annak ellenére is, hogy azzal szembement a bizonyítékokkal. Ordító ellentmondásokba keveredett, lényegtelen információkba kötött bele, például hogy elírások voltak a nyomozati anyagban, de az ügyészi perbeszédet is kritizálta. Farkas Gabriella nonszensznek nevezte, hogy Brodmann László azt hitte, csúsztatásokkal megvezetheti a bíróságot. Kiemelte a vádlottról szólva: „Minden ismerőse azt mondta, hogy megbízhatatlan, link alak. Rengeteg ismerősének tartozott, minden bankszámláját tartozással szüntették meg. Volt olyan barátja, akit otthagyott a vacsoránál, hogy ne neki kelljen fizetni, mert nem volt miből. Sokkal többet mutatott, mint amennyit megengedhetett magának.”