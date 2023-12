Orbán Viktor győzelme miatt forrong az osztrák lap

A Die Presse osztrák lap hosszas cikkben foglalkozik a december 14–15-én megrendezett Európai Tanács csúcstalálkozóval és annak eredményével, amely a cikk szerint tovább erősíti a bővítés elleni érveket. A lap úgy értékeli, Orbán Viktor került ki győztesen a csúcsot követően – írta a Mandiner az elemzést szemlézve. Ennek kapcsán kritizálja a magyar kormányt, mondván, bebizonyította, az európai klubtagok semmilyen kényszert nem éreznek a szabályok betartására. A szerző szerint az európai elit korrupciójának és autokratizálódásának nincsenek valódi határai.

A cikk kiemeli, hogy Orbán keményen játszott az uniós források feloldása érdekében,

rámutatva a szuverenitásvédelmi törvény elfogadására is, amelyről úgy véli, hogy hosszú távon Európának sokba fog kerülni. Az EU-s források felhasználásával játszó tagállamokra vonatkozó esetleges szankciókról is szó esik. A szerző úgy véli, az EU-nak szembe kell néznie az ilyen vétózó országokkal, különben az európai egyesülés alapját, a jogállamiságot alááshatják – számolt be a Mandiner.

A szerző a magyar kormányfőt a jobboldali európai populisták vezéreként írja le, aki a kilépés helyett az unió kiaknázását tűzte ki célul. A cikk szerint lengyel kormányváltás nem garancia a magyarországi fordulatra, mert Orbán uralma szilárd, és az „intézményi rothadást nem könnyű megfékezni”. A szerző a demokratikus változással kapcsolatban úgy véli, hogy Orbánnak „sikerült beágyaznia önkényuralmát a rendszerbe”.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Kormányinfón a karmelita kolostorban 2023. december 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)