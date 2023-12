Szaddám Huszein magának is kereste a bajt

– Mi vezetett az amerikaiak 2003-as iraki inváziójához?

– Két hivatalos oka volt az inváziónak. Egyrészt a fegyverek kérdése, ugyanis az Egyesült Államok és Nagy Britannia azt állította, hogy Szaddám Huszein tömegpusztító fegyvereket szerez. A másik pedig, ami ugye akkoriban nagyon fontos kérdés volt, a terrorizmusnak a támogatása. Ezeken kívül van még egy fontos szempont: az idősebb Bush ellen az egyik közel-keleti látogatásán merényletet terveztek Kuvaitban. Ugyan ezt megakadályozták, de hogy igazából mindig is ott volt a személyes bosszú az ifjabb Bush elnök nézőpontjából, hogy bármi van Irakban, be kell avatkozni és meg kell dönteni ezt a rendszert.

Azt fontos tudni, hogy amikor kvázi véget ért a háború, akkor azért kiderült, hogy nem voltak tömegpusztító fegyverek Irak területén, de hát ez igazából mellékes. Akárhogy is nézzük, szeptember 11-e után Bush elnök eldöntötte, hogy nemcsak Afganisztánban, hanem Irakban is be fog avatkozni, és ez be is következett.

– Eszerint a döntés már megvolt, csak kreáltak hozzá egy nem létező indokot?

– Igen, mert ugye a globális terrorizmusellenes háborúról, amit Bush meghirdetett szeptember 11-e után, lényegében lehetett mondani, hogy annak az egyik állomása Afganisztán, a tálib rezsim, és ugyanezen az alapon Szaddám Huszeint is el lehet távolítani, holott a kettőnek végső soron semmi köze nincs egymáshoz.

Sokáig próbálták azt is keresni, hogy Szaddám Huszeinnek köze volt-e a szeptember 11-i terrortámadáshoz – nem igazán, mert nagyon más volt az ideológiája, mint a táliboknak. A kettő közt legfeljebb annyi a kapocs, hogy mindkettő Amerika-ellenes. Szeptember 11-e után Huszein írt is egy levelet az Egyesült Államokba, amelyben az szerepelt, hogy tulajdonképpen az amerikai politika okozta azt, hogy ez a terrortámadás bekövetkezett. Tehát nem a sajnálatát fejezte ki, hanem kvázi még odaszúrt az amerikaiaknak egyet, úgyhogy azért kereste is a bajt.