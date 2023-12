Visszahelyezték állásába a munkácsi magyar iskola igazgatóját

„Ismét Schink István a Munkácsi II. Rákóczi Középiskola igazgatója! Három megnyert per után a munkácsi tanfelügyelő végre visszahelyezte állásába igazgatónkat” – írta közösségi oldalán a munkácsi magyar iskola.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ügy már hónapokkal ezelőttre nyúlik vissza. Schink Istvánt tizenhét év után, valós indok nélkül menesztették pozíciójából idén tavasszal, egymás után két alkalommal is. A volt igazgató a bíróságon támadta meg a döntést, amelyet első fokon meg is nyert, kimondták: jogtalan volt a menesztés. Ezután Schinket visszahelyezték az iskola élére, ám májusban újra leváltották és ismét pereskedést kezdődött.

Mindeközben új, ukrán igazgatót neveztek ki az iskola élére, aki már „új célokat”, az ukránosítást jelölte ki az intézmény számára.