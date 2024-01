„Államcsínnyel van dolgunk” – Folytatják a brutális tisztogatást Tuskék Lengyelországban + videók

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Letartóztatták kedd este a lengyel elnöki palotában Mariusz Kaminski volt belügyminisztert és Maciej Wasik volt belügyminiszter-helyettest, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt szabadságvesztésre ítélt, de elnöki kegyelemben is részesített képviselőit – erősítette meg a varsói rendőr-főkapitányság.

Kaminskit és Wasiket a rendőrkapitányságra szállították, ahol azonnal spontán tüntetés alakult ki. A PiS több politikusa is a helyszínre ment, köztük Jaroslaw Kaczynski a PiS elnöke, majd a Varsó-Grochówi Fogház elé vonultak.

Kaczynski úgy fogalmazott:

Egy olyan hatalommal állunk szemben, (...) amely Lengyelországon kívüli, egy olyan hatalommal, amely odáig megy, hogy durván megsérti az alkotmányt és megszegi a törvényt; egy olyan hatalommal, amely olyan helyzet felé halad, amelyben nehéz lesz legitim hatalomként beszélni róla.

Przemyslaw Czarnek a PiS képviselője arról számolt be a sajtónak, hogy nem engedték be őket a rendőrségre, ahova azonban képviselői jogaik miatt bemehettek volna ellenőrzést végezni, írja a wPolityce lengyel hírportál. A közösségi oldalakra is felkerült felvételeken látszik, hogy masszív rendőrsorfal vette körül az épületet.

„Itt vagyunk egy parlamenti ellenőrzésre, felmutatjuk a személyi igazolványunkat, minden jogunk megvan ahhoz, hogy a képviselői mandátum gyakorlásáról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint belépjünk a rendőrőrsre, de sajnos a rendőrség lelökött minket a lépcsőn, kilökött minket a rendőrőrsről, nem engedett be minket” – fogalmazott. Mint mondta, most arra várnak, hogy feljelentést tegyenek bűncselekmény gyanújáról, amely nem engedi meg, hogy a képviselők beavatkozzanak a rendőrségen, gyakorolják jogaikat. Úgy fogalmazott:

Valódi államcsínyről van szó, amelynek során barbárok szállják meg Lengyelországot. A nemzetnek fel kell ébrednie, mert Lengyelország vagy lesz, vagy nem lesz.

– hangsúlyozta a volt oktatási miniszter.

A rendőrség előtt összegyűlt tömeg azt skandálta, „engedjék be a képviselőket!”

Grażyna Ignaczak-Bandych, az elnöki kancellária vezetője a történtek után arról tájékoztatott, hogy

Andrzej Duda elnök levélben fordul az államfőkhöz és a nemzetközi intézmények vezetőihez, amelyben tájékoztatja őket arról, hogy Lengyelországban a végrehajtó hatalom megsérti a törvényeket és az alkotmányt.

Mariusz Kaminski volt belügyminisztert és Maciej Wasik volt belügyminiszter-helyettest kedd este tartóztatták le, miután a bíróság decemberben kétévi letöltendő szabadságvesztésre ítélte Kaminskit és Wasikot az általuk 2007-ben, a korrupcióellenes harc keretében elkövetett túlkapás címén. Andrzej Duda elnök viszont már 2015-ben kegyelemben részesítette őket. A kegyelmi döntés jogi vitát váltott ki, ellenzői azzal érveltek, hogy nem adható meg, mivel az elsőfokú ítélet még nem volt jogerős.

Marcin Kierwinski új belügyminiszter az X közösségi felületen azt írta: „a törvény előtt mindenki egyenlő”.

Grazyna Ignaczak-Bandych, az államfői hivatal vezetője a TV Republika kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta:

Kaminski és Wasik az államfő vendégei voltak, és a rendőrség akkor hatolt be az elnöki palotába, amikor Andrzej Duda elnök már távozott onnan, mert Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető társaságában egy találkozóra indult a fehérorosz ellenzék tagjaival.

Mateusz Morawiecki volt kormányfő szerint Lengyelországban „először vannak politikai foglyok” az 1981-es hadiállapotot meghirdető Wojciech Jaruzelski tábornok időszaka óta. Szymon Szynkowski vel Sek volt külügyminiszter, a PiS képviselője pedig úgy reagált:

A történtek a törvénytelenség uralmát mutatják, olyan nemzetközi szégyent jelentenek, amilyen 1989 óta nem fordult elő.

Borítókép: Tüntetők a rendőrség épülete előtt, miután letartóztatták Mariusz Kaminski volt belügyminisztert és Maciej Wasik volt belügyminiszter-helyettest, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselőit (Forrás: Twitter / boom_and_bust)