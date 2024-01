Donald Trump Manchesterben tartott kampánygyűlést

Donald Trump volt elnök, a republikánusok legnépszerűbb indulója szombaton az északkeleti szövetségi állam legnagyobb városában, Manchesterben tartott kampánygyűlést. Nikki Haley volt dél-karolinai nagykövet, akinek New Hampshire-ben lehet esélye megközelíteni Donald Trumpot, Nashua városában találkozott támogatóival. Mindketten vasárnap és hétfőn is tovább járják az államot.



Egy másik államban, Dél-Karolinában tölti a hétvégét kampányolással Ron DeSantis, Florida kormányzója, akit New Hampshire államban a felmérések harmadik helyre sorolnak. A floridai politikus hétfőn utazik New Hampshire államba, egy nappal az előválasztást megelőzően. Az értékelések szerint Ron DeSantis számára Dél-Karolina állam lehet kulcsfontosságú az elnökjelöltségét illetően, ugyanis ha ott februárban sikerül legyőznie Nikki Haley-t, aki az állam korábbi kormányzója, akkor komolyabb esélye marad a versenyben maradásra.



Donald Trump pénteken befolyásos dél-karolinai támogatót kapott, ugyanis New Hampshire államban egy kampányeseményen Tim Scott, Dél-Karolina szövetségi szenátora – aki korábban pályázott az elnökjelöltségre – bejelentette, hogy Donald Trumpot fogja támogatni a választási évben.

New Hampshire állam republikánus kormányzója, Chris Sununu ugyanakkor Nikke Haley-t támogatja, akivel több kampányeseményen vett részt közösen. Donald Trump szombaton azzal érvelt saját elnökjelöltsége mellett, hogy csak ő lehet képes legyőzni Joe Bident novemberben, és gyenge jelöltként utalt Nikki Haley-re.



A volt elnök csütörtökön a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban annak a véleményének adott hangot, hogy az Egyesült Államok elnökét hivatali idejében hozott döntéseiért büntetlenség illeti meg, és azzal érvelt, hogy ez elődjeire, valamint a most hivatalban lévő Joe Bidenre is érvényesnek kell lennie.



Donald Trump elnöki immunitásról szóló ügye az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága előtt van, ahogy az ország legfőbb jogi fóruma határoz a közeljövőben arról is, hogy egyes szövetségi államok megtilthatják-e a volt elnök számára, hogy elinduljon az államban az előválasztási versenyben. Colorado és Maine államban ilyen értelmű döntést hoztak a múlt év utolsó heteiben az illetékesek.



Donald Trump a Fox Newsnak csütörtökön adott interjúban beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökről is, akit „nagyszerű fickóként” említett, és felidézte a magyar kományfő Donald Trump politikájáról mondott szavait is.



New Hampshire állam a republikánusok számára a második előválasztás. Az elsőt hétfőn Iowa államban tartották, ahol jelölőgyűléseken Donald Trump fölényes győzelmet aratott.



New Hampshire-ben a Demokrata Párt is tart előválasztást, ugyanakkor a szavazólapokon nem szerepel Joe Biden elnök neve. Ennek oka egy vitás helyzet, ugyanis a Demokrata Párt országos irányító testülete Dél-Karolina államot jelölte meg 2024 első előválasztási helyszíneként. Ezzel ment szembe New Hampshire demokrata szervezete, amely a hagyományoknak megfelelően megtartja az előválasztást. Ezen, ha hivatalosan Joe Biden nem is indul el, de támogatói kezdeményezéssel éltek, hogy a demokrata szavazók maguk írják az elnök nevét a szavazólapra ahelyett, hogy az azon kinyomtatott nevek közül bármelyik mellé tennék az ikszet.



A demokrata szavazólapokon tucatnyi jelölt szerepel, köztük Dean Phillips kongresszusi képviselő, aki Joe Biden mögött nagy lemaradással a második legnépszerűbb demokrata elnökjelölt-aspiráns.



Joe Biden elnök legutóbb csütörtökön vett részt kampányeseményen, a választások szempontjából fontos Észak-Karolina államban, ahol a széles sávú internethez való hozzáférés bővítését ígérte.

Borítókép: A Republikánus Párt elnökjelöltségéért küzdő Donald Trump volt amerikai elnök a New Hampshire állambeli Concordóban tartott előválasztási kampánygyűlésén 2024. január 19-én. New Hampshire-ben január 23-án tartanak republikánus párti előválasztást. Az elnökválasztást november 5-én rendezik az Egyesült Államokban (Fotó: MTI/AP/Matt Rourke)