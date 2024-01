Imádja az internet a gyilkos fiatalt + videó

Gypsy Rose Blanchard december 28-án szabadult a börtönből, ahol nyolc évet töltött, miután bűnösnek vallotta magát édesanyja meggyilkolásában. A lány az édesanyja áldozatául esett gyermekkorában, aki Münchausen-szindrómában szenvedett.

Gyps Rose „a szabadság első szelfije” felirattal posztolt egy képet az Instagramra egy nappal a szabadulása után. A fiókot még augusztusban hozták létre, és októberben ellenőrizték, mielőtt Gypsy Rose elhagyta a börtönt. A megjelenés időpontjában a fióknak 4,8 millió követője volt, azóta már hatmillió felett jár.

Az Instagramon a többi oldalát is reklámozza. Van egy TikTok-profilja, amelynek jelenleg 6,4 millió követője van, és egy X-fiókja , amely kevésbé népszerű, de így is húszezren követik. December 31-én Gypsy Rose bejelentette, hogy ő is csatlakozott a Snapchathez.

A közösségi médiában Gypsy Rose úgy azonosítja magát, mint „közszereplő, szónok, író, aki a Münchausen-szindróma tudatosítását szorgalmazza”. Nem sokkal szabadulása előtt egy interjúban elmondta a People magazinnak, hogy jóra akarja használni közösségi médiát.

Úgy érzem, meg vagyok áldva azzal a képességgel, hogy változást hozhatok el. És ez az, amit próbálok is csinálni

− mondta.

Blanchard a közösségi média fiókjain keresztül köszönetet mondott a rajongóknak, emellett pedig népszerűsíti az életéről szóló dokumentumfilmjeit a börtöninterjúiról, ami hatórás történet és január 5-én jelenik meg. Az új könyvét is melegen ajánlja, ami a jövő héten jelenik meg.

Amellett, hogy felhívja a figyelmet tapasztalataira, Gypsy Rose személyes életét is dokumentálja a közösségi médiában. 2022 júniusában feleségül ment Ryan Scott Anderson louisianai gyógypedagógushoz. Elmondta , hogy először 2020-ban írt levelezőtársként Gypsy Rose-nak.

Gypsy Rose-t 2016-ban tíz év börtönbüntetésre ítélték édesanyja meggyilkolása miatt, de hamarabb szabadulhatott. Volt barátját első fokon ítélték el szándékos gyilkosság elkövetése miatt, és tényleges életfogytiglani börtönbüntetést kapott.

Blanchard és ügyvédje azt állítja, hogy az édesanya, Clauddine „Dee Dee” Blanchard becsapta az orvosokat, és elhitette velük, hogy lánya krónikusan beteg, és közel van a halálhoz. Ez a trükk lehetővé tette a nekik, hogy adományokat kapjanak, egy utazást a Disney Worldbe, és házat is ingyen. Blanchard mindvégig azt vallotta, hogy Dee Dee bántalmazta, és arra kényszerítette, hogy szükségtelen orvosi eljárásokon menjen keresztül. Többször megverte és az ágyhoz láncolta.

Borítókép: Gypsy Rose Blanchard (Fotó: Nathan Papes/The Springfield News-Leader via AP)