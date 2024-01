Készen áll a Hezbollah egy háborúra Izrael ellen?

– Kiszélesedhet a gázai háború egy Izrael és Hezbollah közötti összecsapássá?

– A Hezbollahnak nem volt más választása, október nyolcadikán bele kellett, hogy keveredjen a konfliktusba. Hiszen a narratívájuk évtizedek óta arról szól, hogy teljes mellszélességgel kiállnak a palesztinok mellett.

Valójában azonban nem érdekük az eszkaláció. Ez nem az ő harcuk.

Nem az ő módszerük, ők a meglepetésre építenek, márpedig most lehetetlen lenne meglepni Izraelt. Hasonló módon Izrael aligha szeretne egy újabb nyílt frontot nyitni, van elég gondjuk Gázában. Legfeljebb Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek lenne jó, hogy időt nyerjen a felelősségre vonása előtt. Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy az fog történni, amit akarnak. Ilyen helyzetben akár szándéktalanul is nagyon könnyen történhet olyan, ami aztán megállíthatatlan lavinaként sodorja háborúba a feleket. Sajnos ebbe az irányba haladunk, egyre nagyobb ennek a forgatókönyvnek a kockázata. Viszont van esély a diplomáciai rendezésre is, ezért járt Izraelben és Libanonban is nemrégiben a közvetítéssel megbízott amerikai tisztségviselő, Amos Hochstein.

Visszám al-Tavilt, a Hezbollah radikális libanoni síita szervezet elitalakulata, a Radván ezred egyik egységének parancsnokhelyettesét temetik a dél-libanoni Hirbet Szelmben 2024. január 9-én. Al-Tavillal egy izraeli légicsapás végzett Dél-Libanonban. Fotó: MTI/EPA

– Mi kellene a helyzet elfajulásához?

– Izrael és a Hezbollah között vannak egyfajta ki nem mondott vörös vonalak. Ennek első foka az volt, hogy csak körülbelül két-három kilométeres mélységben és kizárólag katonai célpontokra mérnek csapást. Ezt aztán gyorsan megszegte mindkét fél. Ezután következett egy óriási ugrás az eszkalációban, mikor január elején egy izraeli csapás Bejrútban végzett a Hamász egy vezetőjével. Sokat elárul, hogy 2006 óta nem fordult elő olyan, hogy Izrael a libanoni fővárosban csapjon le. Erre a Hezbollah is ellentámadást indított: több mint negyven rakétát lőttek ki, egy nagyon fontos izraeli bázist is találat ért. Néhány napra rá az izraeliek a Hezbollah egyik parancsnokát likvidálták. Nem váratott magára a megtorlás, ismét észak-izraeli célpontokat lőttek.

Látható tehát egyfajta eszkalációs spirál.

– Az izraeli vezérkari főnök azt mondta: ahogy Gázában harcolnak, úgy Libanonban is tudnak harcolni. A Hezbollah vezetője pedig többször megtorlással fenyegetett. Akkor ez inkább csak narratíva?

– Ahogy a mondás tartja, amelyik kutya ugat, az nem harap. Igen, ez mindkét fél részéről inkább csak narratíva. Csak fenyegetőznek. Nem állítom, hogy ha tehetnék, nem támadnának. De egy háború túl nagy pusztítással járna. Ez egyiküknek sem érdeke.

– Egyébként a Hezbollahnak megvan hozzá az ereje, hogy felvegye a kesztyűt Izraellel szemben?

– A Hezbollah közelebb áll egy hadsereghez, mint egy milíciához. Több mint százezres rakétaarzenállal, köztük precíziós fegyverekkel rendelkezik. Harcosai éles konfliktusokban, köztük a szíriai polgárháborúban edződtek. Évtizedek óta erre készülnek. Szóval alighanem készen állnának egy háborúra. Libanon viszont nem áll készen.

Borítókép: A Hezbollah harcosai parancsnokuk temetésén Libanonban (Fotó: MTI/AP/Huszein Malla)