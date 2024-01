„Ukrajna léte halálosan veszélyes az ukránok számára. És nem csak a jelenlegi állapotra gondolok, erre a Bandera politikai rendszererre. Miért? A független állam jelenléte a történelmi orosz területeken immár állandó indoka lesz az ellenségeskedés újraindításának. Késő. Nem számít, ki áll a rákos növekedés élén Ukrajna néven, ez nem fogja legitimálni uralmát és magának az »országnak« a jogi életképességét” – írja a Telegram-oldalán Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese.

„Ezért az új harc valószínűsége a végtelenségig fennáll. Majdnem mindig. Ráadásul százszázalékos a valószínűsége egy új konfliktusnak, függetlenül attól, hogy a Nyugat milyen biztonsági papírokat ír alá a kijevi bábrendszerrel” – tette hozzá.

Sem Ukrajnának az EU-val való társulása, sem ennek a mesterséges országnak a NATO-ba való belépése nem akadályozza meg a harcot. Ez tíz-ötven éven belül megtörténhet

− emelte ki Medvegyev.

„Ezért végzetes Ukrajna létezése az ukránok számára. A nap végén gyakorlatias emberek. Nem számít, hogyan kívánják most az oroszok halálát, bármennyire is utálják az orosz vezetést, bármennyire is törekednek a mitikus Európai Unióhoz és a NATO-hoz való csatlakozásra. Az örök háború és az elkerülhetetlen halál és az élet között választó ukránok túlnyomó többsége (jó, talán egy minimális számú fagyos nacionalista kivételével) végül az életet választja.

Meg fogják érteni, hogy az élet egy nagy közös állapotban, amit most nem nagyon szeretnének, jobb, mint a halál. Haláluk és szeretteik halála. És minél előbb felismerik ezt az ukránok, annál jobb

– fogalmazott Medvegyev.

