Még az EU-csúcs előtt megkezdődik Orbán Viktor és Zelenszkij találkozójának előkészítése

Én készen állok, én továbbra is a lehető legnagyobb védelmet biztosítom annak a napnak a naptárban, tehát január 29. most elvileg mindkettőnk részéről arra van szánva, hogy összeüljünk Ungváron

– magyarázta.

Emellett – mint közölte – Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével is szívesen leül tárgyalni, de onnan még nem érkezett javaslat időpontra. „Én továbbra is itt vagyok, és várom, hogy időpontjavaslat érkezzen, s akkor vele is, ha kell, találkozom. Ha elég Kuleba miniszter úrral, az természetesen az ukránok belső döntése, mi abba nem avatkozunk bele” – mondta.

Ahogy lapunk is írt róla, egyre intenzívebbek a tárgyalások a két vezető megbeszélései kapcsán. Erről korábban már az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak is írt a közösségi média felületein.

Február 1-jén rendkívüli EU-csúcsot tartanak az uniós vezetők, hogy az Ukrajnának nyújtandó támogatások ügyében tárgyaljanak, ám Szijjártó Péter és Kuleba január végi találkozója azt igazolja, Orbán és Zelenszkij tárgyalására már a csúcstalálkozó után fog sor kerülni.

Az orosz–ukrán háború kitörése óta kevesebbet találkozott a két vezető, de 2022. február előtt folyamatosan tartották a kapcsolatot annak érdekében, hogy javítsák a magyar–ukrán kapcsolatokat. A háború kitörése után az első diplomáciai találkozóra miniszteri szinten került sor Szijjártó Péter és Dmitro Kuleba részvételével Brüsszelben.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) Javier Milei új argentin elnök beiktatási ünnepségén Buenos Airesben 2023. december 10-én. A kormányfő mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j2) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)