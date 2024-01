Rod Stewart nagylelkűségi rohamot kapott szilveszterkor, rengeteg pénzt hagyott egy luxushotelben

Rod Stewart a feleségével, Penny Lancasterrel és a két fiával, Alistairrel és Liammel egy luxushotelben töltötte a szilvesztert Skóciában – adta hírül a Page Six, és bár ez még nem is hírértékű, de azt már a személyzet is nagy pislogások közepette fogadta, amit a zenész a hotelban csinált.

Rod Stewart ugyanis 13 ezer dolláros borravalót adott a személyzetnek, ami nagyjából négy és fél millió forintnak felel meg.

Az incidensről a világsztár azt mondta, volt szerencséje a világ legjobb szállodáiban megszállni, de az itt nyújtott szolgáltatás felülmúlhatatlan, és minden fillért megérdemelnek. „Skót vendégszeretet a javából” – fűzte hozzá.