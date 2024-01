Róma továbbra is támogatja Kijevet a védekezésben

Az olasz képviselőház arról is határozott, hogy a konfliktus lezárását követően is támogatja az ország újjáépítésére irányuló kezdeményezéseket, a társadalmi, gazdasági újraindítást együttműködve a nyugati szövetséges országokkal. Az olasz védelmi tárca vezetője a vitanapon azt is elmondta: a kormány addig támogatja Ukrajnát, amíg a támadások tartanak. Hozzáfűzte, büszkék, hogy a kezdetek óta fegyverekkel segítették az ukránokat, mely több tízezer emberélet megmentését jelentette. Az olaszok úgy vélik, Oroszországnak Ukrajna az első kapu, de nem az egyetlen. Ha ezt a kaput sikerült volna ellenállás nélkül áttörni, akkor a többiek következtek volna.

Múlt pénteken Giorgia Meloni olasz miniszterelnök telefonon egyeztetett Zelenszkij ukrán államfővel, és arról biztosította, hogy a G7-csoport, melynek idén Olaszország lesz a soros elnöke, támogatni fogja.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt az olasz miniszterelnöki hivatalban, a római Chigi palotában 2023. május 13-án. (fotó: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi)