A határok eltörlése mint „orvosi beavatkozás”

A Do No Harm nevű nonprofit szervezet szerint az olvasmányokat a Strukturális rasszizmus és egészségügyi méltányosság című kötelező kurzuson kapták a hallgatók. A dokumentumok másolatát csütörtökön osztották meg a National Review amerikai magazinnal.

Az egyik írásban Beyond border health: Infrastructural violence and the health of border abolition (Az infrastrukturális erőszak és a határok eltörlésének egészsége) címmel a szerzők egy határok nélküli rendszerre szólítanak fel, amely a migránsokkal való felszabadító szolidaritást részesíti előnyben.

A szerzők a migránsok körében tapasztalható egészségügyi egyenlőtlenségeket a határrendészetre vezetik vissza, és a határok eltörlésére mint „orvosi beavatkozásra” szólítanak fel a probléma megoldására

– hívja fel rá a figyelmet a FoxNews amerikai hírtelevíziós hálózat.