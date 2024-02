A terrortámadás ellenére kizárnák Izraelt az Eurovíziós Dalfesztiválról

Az Eurovízió rég nem arról szól, hogy kié a legjobb zene vagy ki a legjobb előadó, sokszor fordult elő a korábbi években is, hogy egymásra szavaztak a baráti nemzetek nézői. Amikor 2022-ben Oroszországot kizárták az Eurovízióról a háború miatt, Ukrajna nyerte meg a szavazást.

És most, 2024-re pedig odáig jutottunk, hogy hiába az októberi Hamász-terrortámadás Izrael ellen, sokan azt kérik a szervezőktől, hogy zárják ki a négyszeres győztes Izraelt.

Svédországban, amely májusban ad otthont a versenynek Malmőben, több mint ezer zenész, köztük Robyn nyílt levelet írt az esemény szervezőjének, az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (EBU), amelyben felhívta a figyelmet a humanitárius katasztrófával szembeni képmutatásra Gázában.

Lapunk is írt arról, hogy a finnek is készek bojkottálni a versenyt, amennyiben izraeli versenyző indulhat az Eurovízión.

A szervező EBU elmondta, hogy áttekintették a 2024-es versenyzők listáját, és megállapodtak abban is, hogy az izraeli közszolgálati műsorszolgáltató megfelel az idei összes versenyszabálynak. A szervezet érzi a nyomást, de továbbra is nyitva tartja kaput az izraeli versenyzőknek, még akkor is, ha a svéd műsorszolgáltató, az SVT felszólította őket: döntsék el, hogy ki vehet részt a versenyen és ki nem.