Egyetemi hallgatót ölt meg egy illegális migráns

Futni indult egy 22 éves egyetemi hallgató, Laken Hope Riley a Georgiai Egyetem campusán február 22-én reggel. Amikor órák múltán sem tért vissza, a lakótársa riasztotta a rendőrséget, akik nem sokkal később meg is találták a holttestét egy erdős területen – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál. Másnap a rendőrség letartóztatta a 26 éves Jose Antonio Ibarrát, egy Venezuelából származó illegális migránst, akit a Biden-kormányzat határvédelmi rendszere engedett be az országba 2022 szeptemberében.

Két busszal szállított dél- és közép-amerikai illegális migránsok érkeznek Kamala Harris amerikai alelnök hivatalos washingtoni rezidenciájához. Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo