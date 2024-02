Az ENSZ legfőbb feladata ma az ukrajnai és a közel-keleti háború eszkalációjának megelőzése

Kitért arra is, hogy az ukrajnai és a közel-keleti háború esetében is fennáll az eszkaláció kockázata. „Jól látszik, hogy erre vonatkozóan vannak is törekvések. Vannak törekvések arra, hogy mind az Ukrajnában zajló háborút, mind pedig a közel-keleti konfliktust kiterjesszék további országokra” – húzta alá. Majd rámutatott, hogy ez regionális, sőt globális méretű háborúhoz vezethetne, a legfontosabb feladat ezért ma a nemzetközi közösség előtt a két válság kiszélesedésének megakadályozása.

Szijjártó Péter globális érdeknek nevezte a gázai terrorellenes műveletek sikerét, illetve arra is felhívta a figyelmet, hogy meg kell előzni a harcok átterjedését Libanonra, ezért segíteni kell a bejrúti kormányt. „Ugyanígy, az ukrajnai háborúban is minél többen szállítanak fegyvert, minél több fegyvert szállítanak, annál hosszabb lesz a háború, annál több ember hal meg, annál nagyobb pusztítás jön, és minden egyes nap a háborúban sajnos magával hozza a továbbterjedés veszélyét” – vélekedett.

Látszik, hogy itt is vannak törekvések arra, hogy különböző országokat beleprovokáljanak a háborúba. Nekünk, európaiaknak, NATO-tagoknak most az a legfontosabb feladatunk, hogy megakadályozzuk egy esetleges NATO–Oroszország konfliktus kirobbanását, ugyanis az nyilvánvalóan a harmadik világháború kitörésével megegyezne

– tette hozzá.

Továbbá kiemelte, hogy minél később rendeződik az ukrajnai és a közel-keleti helyzet, annál nagyobb az esélye a világ ismételt blokkosodásának, amin Közép-Európa és Magyarország egyszer már súlyosan rajtaveszített. „Minél előbb sikerül lezárni a háborút, minél előbb győzelem születik a terrorellenes műveletben, annál nagyobb az esélye annak, hogy a következő világpolitikai időszak az összeköttetésekről, a konnektivitásról, a civilizált együttműködésről fog szólni” – mondta. Ezzel kapcsolatban pedig

reményét fejezte ki, hogy a globális békepárti többség hangja fel tud erősödni az ENSZ-ben a transzatlanti világ „háborús pszichózisával” szemben.

A miniszter közölte, hogy Magyarország kész segítséget nyújtani minden olyan törekvésben, amelynek a célja a béke előmozdítása, az országok közötti kulturált együttműködés. „Mi őszinte, nyílt, békepárti külpolitikát folytatunk, egy olyan külpolitikát, amely a kölcsönös tiszteletre törekszik. Ezért látható, hogy bár mi a nyugati szövetségi rendszerek tagjai vagyunk, NATO- és európai uniós tagországok, de tudunk beszélni a keleti országokkal is” – húzta alá.

Magyarország azon kevés államok egyike a világon, amelyek a szélrózsa minden irányába és a politikai rendszerek minden irányába képesek értelmes párbeszédet folytatni. Ezért mi természetesen rendelkezésre állunk

– jegyezte meg.

Végül pedig tudatta, hogy több amerikai vállalat vezetőjével is találkozni fog a napokban New Yorkban és Bostonban. Üdvözölte, hogy a hazánkban a második legnagyobb beruházói közösséget adó amerikai cégek „nem politikai propaganda, hanem a valóság alapján ítélnek meg egy-egy beruházási helyszínt”. „Az amerikai vállalatok bizalma Magyarország iránt töretlen (.) Jónak ítélik a magyarországi beruházási környezetet, kedvezőnek, s ezért remélem, hogy most a következő két napban is tudunk kötni egy-két olyan megállapodást, amely újabb és újabb beruházásokat fog eredményezni” – fűzte hozzá.

