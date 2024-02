Bólya Boglárka: Magyarország lesz az unió arca és hangja

– Brüsszelből az elmúlt időszakban különböző frontokról próbálkoztak azzal, hogy megakadályozzák a magyar elnökséget. Milyen hatással voltak ezek az ön területére?

– Fontos leszögezni, hogy a magyar elnökség már elkezdődött, hiszen a trió elnökség spanyol és belga partnereinkkel már zajlik a tavaly júniusban bemutatott és elfogadott trió program alapján.

Az Európai Parlament nem vesz részt az elnökséget ellátó tagállamok sorának meghatározásában, a tagállamok részéről pedig nem merült fel ilyen kezdeményezés.

Az uniós elnökség nem jog, hanem kötelezettség, amelyet a szerződések alapján az Európai Tanács döntése alapján lát el minden tagállam egy-egy félévre, a tanács által meghatározott sorrendben. Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagjaként ezen kötelezettségét már korábban is ellátta, ahogy most is nagy erőkkel készül erre a kormány.

– A magyar társadalom mit érzékel majd a magyar elnökségből? Milyen társadalmi szervezetek tudnak már most, az előkészületi fázisban becsatlakozni az elnökség előkészítésébe?

– A magyar EU-elnökséget nagy érdeklődés övezi a civil társadalom körében. Annak érdekében, hogy a magyar EU-elnökséget érintően minél szélesebb körű társadalmi párbeszéd valósuljon meg számos rendezvényt és tájékoztató előadást szervezünk. Az olyan ernyőszervezeteknek tartott tájékoztatás révén, mint például a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, a Nemzeti Ifjúsági Párbeszéd, az intézményesített civil szféra is értesült a magyar EU-elnökségi felkészülésről.

Az ifjúság lehető legszélesebb körű tájékoztatására kiemelt figyelmet fordítunk. Számos egyetem és diákszervezet meghívásának teszünk eleget.

Emellett az ifjúsági szervezetek képviselői számára miniszteri szintű kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk a magyar EU-elnökség fókuszpontjairól. A gazdasági élet hazai szereplőivel is egyeztettünk az elnökségbe történő bekapcsolódás lehetőségéről, ugyanakkor a Brüsszelben jelenlévő magyar és külföldi gazdasági szereplőket is tájékoztatjuk az elnökségi felkészülésről, és felhívjuk a figyelmüket az elnökség adta nagyobb láthatóságra. A tudományos élet résztvevői, azaz a kutatóintézetek és egyetemek tanulmányok készítésével és konferenciák szervezésével kapcsolódnak be az előkészítő munkába. Az uniós intézményekkel is intézményesített együttműködést alakítottunk ki: az Európai Bizottság magyarországi képviseletével közösen egy, kifejezetten a civil szervezetek számára szervezett ötalkalmas rendezvénysorozat és konzultáció keretében részletes tájékoztatást adunk a magyar EU-elnökség fókuszpontjairól. Márciusban az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodájával együttműködve adunk tájékoztatást az érdeklődőknek Pécsett az európai uniós tájékoztató nap keretében. Az Európai Unió két tanácsadó szervének, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának magyar tagjaival is egyeztettünk már, hiszen a magyar EU-elnökség főbb üzenetei az EGSZB révén eljuttathatók az európai uniós munkaadói és munkavállalói szervezetek és más érdekcsoportok szervezeteihez, a Régiók Bizottságának tagjain keresztül pedig Európa-szerte.

Borítókép: Bólya Boglárka, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának EU-elnökségi képzéséért, személyzetpolitikai feladatok összehangolásáért és társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztos (Fotó: Bólya Boglárka)