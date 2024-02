Elüldözött ukrán sztárújságíró: Köszönet a magyar kollégáknak

A napokban jelent meg az Így írtok ti, így irtok én: újságírás Zelenszkij Ukrajnájában című cikkünk, melyben az ukrán sajtószabadság siralmas helyzetével foglalkoztunk. Az írásban szó esett a Potyomkin típusú, nyugati tudósítóknak nyújtott propagandaszagú ukrajnai információszolgáltatásról, a „Soros-fióka” újságírók sérthetetlenségéről, illetve arról is, hogy, aki nem szimpatikus a rendszernek, az katonai behívót kap, megfenyegetik, rosszabb esetben elüldözik.

A cikkben idéztük Diana Pancsenko sztárújságírót is, aki a folyamatos fenyegetések miatt tavaly kényszerült elhagyni Ukrajnát, ugyanis szájára merte venni a béke szót, illetve kritikus hangnemet mert megütni a regnáló hatalommal szemben. De oroszbarátsággal is vádolják, és eljárást is indítottak ellene, miután Donyeckben forgatott, ahol arról kérdezte a helyieket, hogy azok mit gondolnak a háborúról. Ráadásul mindezt a politika teljes kihagyásával, kizárólag az emberek véleményére alapozva tette. A 2014 óta szakadár nagyváros de jure most is Ukrajna része, így hát érthetetlen, hogy miért lett bűn odautazni, és megkérdezni, hogy az ott élő, egyébként ukrán állampolgárok hogyan élnek és mit szeretnének a fejük fölött döntő Kijevtől és Moszkvától.

Az országa elhagyására kényszerülő újságírónőre rászállt az egész ukrán állami propagandamédia, ezért az egyik videójában így üzent a még Ukrajnában dolgozó kollégáinak:

Zelenszkij bűnvádi eljárásokkal és szankciókkal akart engem tönkretenni. De én rendben vagyok. Most titeket akarnak megfélemlíteni az én példám alapján, hogy egy centiméterrel se térjetek el a pártja álláspontjától, hogy ne merjétek kritizálni. Elég legyen mindössze megosztani Zelenszkij videóit. Félelemben éltek, ugyanis jól tudjátok, hogyan lopják szét a fegyvereket és a humanitárius szállítmányokat, valamint hogy a fronton hatalmasak a veszteségek. Pedig oda sem engednek benneteket, nehogy meglássátok, amit nem szabad. Tudtok mindent, csak hallgatnotok kell. Azt tanácsolom: menjetek el Ukrajnából, ha meg akarjátok őrizni a hivatásotokat. Soha nem éreztem magam olyan szabadnak, mint most, miután elhagytam Ukrajnát.

Köszönöm: minden igaz, amit leírtatok

Diana Pancsenko YouTube-csatornájára több mint egymillióan iratkoztak fel. Az érdekfeszítő, főleg ukrán belpolitikai és nemzetközi, geopolitikai témájú elemzéseit minden héten százezrek várják. Emellett a közel 250 ezer követőjű Telegram-csatornáján is izgalmas tartalmakat jelentet meg. Legutóbbi cikkünkre reagálva Pancsenko megköszönte, hogy a Magyar Nemzet és a magyar újságírók is beszámolnak az ukrajnai, kétségtelenül elszomorító médiahelyzetről:

Hálás vagyok a magyar kollégáknak, hogy foglalkoznak ezzel a témával, amely fontos az egész nemzetközi közösség jövője szempontjából.

Majd hozzáteszi:

A helyzet mostanra még elszomorítóbb. A szólásszabadság problémájáról már maga Zelenszkij és Klicsko is beszél. Törvénytelen, amit a hatalom művel, már nem lehet elhallgatni. Később még ennél is több lesz.

Cenzúrával korrupcióért, dollármilliók a parlamenti szavazatokért

Zavarosban lehet a legjobban halászni, és ez a zavaros jelenleg a háború. A hadiállapot ugyanis biztosítja a jogi hátteret az állami cenzúrához, mellyel élnek és visszaélnek. Mindeközben a korrupció belülről eszi szét az egykor szebb időket is megélt országot, melyhez a Nyugat jól láthatóan asszisztál. A klasszikus újságírást a Telegram-csatornák váltották fel, azt ugyanis (még) nem tudják le- és betiltani. Az Ukrajnában népszerű politikai felületek foglalkoznak leginkább a korrupcióval, a visszaélésekkel, a hadibeszerzések körüli botrányokkal, de még a parlamenti képviselők megkenhetőségével is.

A több mint egymillió feliratkozóval rendelkező, Legitimnij nevű csatorna például most a jogfosztó mozgósítási törvénytervezet körüli parlamenti háttérről ír. Mint ismeretes, a jogszabálytervezet szinte minden állampolgársági jogától megfosztaná a sorozás elől bujkáló férfiakat, zárolná a bankszámláikat és vagyonelkobzással is sújtaná őket. A képviselők mindezt nem szívesen szavazzák meg, mert tudják, hogy 2014-ben, Janukovics elnök idején a parlament már fogadott el alkotmányellenes törvényeket, azt pedig negyven nap múlva a puccs, nem pedig feltámadás követte. Emiatt az ódzkodó honatyákat másképp bírnák jobb belátásra, amit a Legitimnij így taglal:

A forrásunktól megtudtuk, hogy az elnöki iroda fejenként EGYMILLIÓ DOLLÁRT fog felajánlani a képviselőknek a mozgósítási törvény elfogadásáért. Illetve azt, hogy a családtagjaikat, közeli hozzátartozóikat nem fogja érinteni a mobilizáció. Ha a pénz és a finomságok nem segítenek, akkor fenyegetni kezdenek majd. A hivatalnak fontos azt mutatni a nyugati lobbi felé, hogy Zelenszkijjel együtt kontrollálja a parlamentet, és a hatalmat a kezében tartja. Ez megerősíti a befolyását Nyugaton. Ha a törvénytervezet elbukik, akkor Zelenszkij hivatalosan is megkapja a béna kacsa státusát, és a hatalomban töltött napjai meg lesznek számlálva. Minden össze fog omlani, mint a kártyavár.

Mindehhez annyit érdemes hozzátenni, hogy az ukrán törvényhozásnak 450 tagja van. Ha mindenkinek fizetnek, az 450 millió, azaz közel félmilliárd dollár. És ez csak egy szavazás, egy fontos törvénytervezet. Találós kérdésként a kedves olvasókra hagyjuk, hogy az Európai Unió ötvenmilliárdos, négy évre tervezett, Ukrajnának szánt segélyéből még hány hasonló szavazást bonyolíthat le a kijevi parlament. Legyen a megfejtés a demokrácia ünnepe.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart (Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)