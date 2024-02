Félmillió is lehet: Zelenszkij nem mondhatott igazat az ukrán áldozatok valós számáról

Ez azért is furcsa, mert egyrészt Ukrajnában törvény tiltja, hogy kimondja bárki is, hogy hány ukrán katona halt eddig meg, másrészt pedig az ország védelmi minisztériuma napi jelentéseiben közzéteszi, hogy hány orosz katona vesztette életét. Jelen állás szerint, az általuk jegyzett információk szerint az orosz veszteségek száma meghaladta a 410 ezret. Ez a szám is eltér a Zelenszkij által bejelentett 180 ezertől, ami szintén fejetlenségre enged következtetni.