Két napra az autójában rekedt a sziklafalról lezuhant férfi + videó

A hatóságok segítségét kedden kérték, miután egy luxusüdülő dolgozója nem ért haza vasárnap este − számol be róla a New York Post amerikai napilap. Az eltűnt férfi járművét két helikopter is kereste, végül egy sziklafalon akadtak rá, 120 méteres mélységben.

A férfi nem csupán élt, de jelezni is próbált a helikoptereknek. A mentőegységek kórházba szállították, állapota „stabilnak tűnt, és közepes sérüléseket szenvedett” – írja az ABC amerikai hírtelevízió.

A férfi elmondta, hogy egy szarvast próbált kikerülni, ezért hajtott le a sziklafalról.

A kaliforniai autópálya-rendőrség part menti részlege szerdán közölte, hogy csapatai kimentettek egy férfit, aki két napig rekedt, miután véletlenül lehajtott egy sziklafalról. A szerencsétlenül járt autót az útról nem lehetett látni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Brian A Jackson)

