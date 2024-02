Migránsok segítik a brutális bűnbandákat az Egyesült Államokban

Egy brutális venezuelai banda, amely a határválságot kihasználva New Yorkban telepedett le, egyesítheti erőit a rettegett MS–13 csoporttal – idézte John Morales FBI-ügynök szavait a The New York Post amerikai lap.

Az MS–13 egy nemzetközi bűnbanda, ami tevékenységét jelenleg már a teljes amerikai kontinensen folytatja, az 1980-as évektől van jelen az Egyesült Államokban. Szoros kapcsolatot tart fenn a mexikói drogkartellekkel. Brutális, szinte kivégzéshez hasonlító gyilkosságok fűződnek a nevükhöz. A Tren de Aragua bűnszervezet pedig a 2000-es évek elejétől létezik Venezuelában, Dél-Amerikában már véres bűnszövetkezetté nőtte ki magát, Limában például a prostitúció fölött törekszik megszerezni az ellenőrzést, ezért a gyilkosságoktól sem riad vissza. Az Egyesült Államokban pedig a határválságot kihasználva szivárgott be és vetette meg a lábát. A börtönviselt és onnan megszökött Héctor Guerrero, a szervezet feje is feltételezhetően ott tartózkodik.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, New Yorkban megnőtt az illegális bevándorlók által elkövetett bűncselekmények száma. Mára már kiderült, hogy több eset mögött is a Tren de Aragua áll.

Módszerük ismert: az átmeneti szállásokon migránsokat bíznak meg azzal, hogy mobiltelefonokat lopjanak el az emberektől, a készülékeket pedig nemzetközi hálózatukon keresztül értékesítik Kolumbiában.

Nemcsak New Yorkban, hanem Chicagóban és Miamiban is megvetették a lábukat. Az utóbbi városban már rendőrgyilkosság is kötődik a nevükhöz.

Az FBI figyelemmel követi a banda ijesztően növekvő tevékenységét, mert félő, hogy más csoportokkal is szövetséget köt. Valószínűsíthető, hogy ez megtörténik az MS–13-mal.

Bár ezek a bandák normális esetben nem keverednének egymással, ez mindig aggodalomra ad okot, mivel a Tren de Aragua egyre erősebbé válik. Jelenleg együttműködünk a helyi bűnüldöző partnereinkkel és megosztjuk egymással az információkat, hogy megállítsuk a Tren de Aragua növekedését

– nyilatkozta Morales ügynök. A The New York Post beszámolója szerint 2022 októbere és 2023 szeptembere között 41 bűnszervezeti tagot sikerült elfognia a határőrségnek Mexikó és az Egyesült Államok határán.

A venezuelai migránsokat is megpróbálják felhasználni a hatóságok: aki információkat szolgáltat, az vízumot és tanúvédelmet kaphat. Nem véletlenül, a bűnbanda tartja kezében a venezuelai embercsempészet egy szegmensét, védelmi pénzt követelnek azért, hogy eljuttassák az illegális bevándorlókat az Egyesült Államokba több ország érintésével. A venezuelai illegális határátlépők száma az elmúlt időszakban olyan arányban megnövekedett, hogy a mexikóiak után már a második helyen állnak.

Borítókép: Illegális bevándorlók (Fotó: MTI/EPA-EFE/Miguel Barreto)