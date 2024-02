Migránsválság az Egyesült Államok északi határán is + videó

Feeley elárulta, hogy a határőrök tanácsára már pisztolyt hord magánál. Készített már felvételt embercsempészről is, akit migránsok követtek, majd később egyedül tért vissza. A férfi beszámolója alapján a nyári hónapokban megnő a forgalom, de átlagosan hetente egyszer áthalad egy migránscsoport az erdőn. Az embercsempészek jól informáltak; a 16 napos vadászidény alatt egyáltalán nem érkeztek illegális határátlépők. Az erdőn túl a migránsokat egy kihalt területen magánautók veszik fel és szállítják az ország belseje felé. De arra is van példa, hogy kisvárosi benzinkúton várják a migránsokat – számolt be a lapnak Kaitlynn Pease önkéntes tűzoltó.

Az embercsempészek különböző trükköket alkalmaznak: például két autójuk van, egy a terep felderítésére és egy lebukás esetére.

Lawrence Rainville tejtermelő pedig megosztotta, hogy amióta ezek az állapotok uralkodnak, sokkal szorosabb és jobb lett a lakosok kapcsolata a határőrökkel.

