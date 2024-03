A választások előtt hirtelen Bidennek is fontos lett a migráció kérdése?

Évértékelő beszédében az amerikai elnök kitért az Ukrajnában zajló háborúra is, és Ukrajna támogatására szólított fel, emlékeztetve arra, hogy a kongresszus akadályozza Ukrajna további katonai támogatását. Joe Biden úgy vélte, hogy a demokrácia támadás alatt áll az Egyesült Államokon belül és kívül is.

A State of the Union beszéd az amerikai elnökök hagyományos évértékelője, amelyet minden év első hónapjaiban tartanak a kongresszus, a kormány és a legfelsőbb bíróság tagjai, valamint meghívott vendégek részvételével. Az esemény hagyományosan az év egyik legnagyobb érdeklődéssel várt politikai beszéde, különösen választási években.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök a Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott megbeszélés közben a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2024. március 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos /Chris Kleponis)