Anyakönyvvezetőtől egyből az urnához – így telnek az orosz elnökválasztás napjai + videók

Oroszországban jelenleg is zajlik a háromnapos elnökválasztás, amit sokan sokféleképpen tesznek emlékezetessé. A voksolás fő napja hivatalosan a vasárnap lesz, de már az elmúlt két napban is voltak olyanok, akik nem a megszokott módon mentek szavazni. Voltak, akik egyszerűen csak beöltöztek egy jelmezbe és úgy vonultak be a szavazóhelyiségbe, voltak, akik pedig kabalafigurának öltözve adták le a voksukat.

Olyan városok és szavazóhelyiségek is voltak, ahol nők, fiatal lányok hagyományos fejkendőben és ruhában mentek el voksolni és az ott lévő nemzetközi megfigyelőkkel táncoltak a Kalinka dalra.

Voltak olyanok is, akiknek a házasságuk napja és az elnökválasztás egy napra esett. A menyasszony és a vőlegény az anyakönyvvezető után egyből az urnához sietett.

Szibériában is szavaznak az emberek; volt, aki szuperhősnek, más palacsintának öltözve ment az urnákhoz. Itt is voltak menyasszonyok és nemzeti viseletet viselő állampolgárok. De nem csak ez volt látványos, hiszen a szavazók egy része lovon, másik része pedig rénszarvason érkezett.

Az anapai kozákok is megadták a módját a szavazásnak. A szavazókat gyermek-fúvószenekar és dobosok köszöntötték.

Borítókép: Moszkvában is vidáman telik a hétvége, egy lánycsoport táncol a belvárosban (Fotó: Natalia Kolesnikova/AFP)