Bocskor Andrea: Nemet mondunk a brüsszeli cenzúratörvényre!

Magyarország elkötelezett a szabad véleménynyilvánítás és a sokszínű médiatartalom iránt. Mi, magyarok már 1848-ban is tudtuk, mi a sajtószabadság. Ezért egyértelmű, hogy a közelgő EP-választásokra is tekintettel ez a szabályozás is egy újabb eszköz a jobboldali erők gyengítésére, elhallgattatására!