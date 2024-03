Brüsszel több száz milliót költ a Soros-egyetemre

Az authlib.eu honlapon – amelyet az EU közpénzekből finanszíroz – olyan súlyosan egyoldalú és elfogult címeket viselő kiadványok találhatók, mint „Lengyelország visszatérése a demokráciához – az új kormány előtt álló kihívások”, „Hogyan ássák alá a választás integritását Lengyelországban”.

A fent említett honlap a „Neo-Autoritarianism in Europe and the Liberal Democratic Response (AUTHLIB)” elnevezésű projekt keretében működik. A projektet az EU Horizont Európa programja finanszírozza. A 2022 és 2025 között futó projektre Brüsszel több mint 2,5 millió eurót fordít.