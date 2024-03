Félelmetes figyelmeztetés: „Tudatosítanunk kell az emberekben, hogy katasztrófa vagy védekezés esetén néhány napig egyedül kell túlélniük”

– A fenyegetettségi helyzet megváltozott, amit az Ukrajna elleni orosz agressziós háború is mutat. A biztonságot már nem lehet természetesnek venni – nyilatkozta André Berghegger, a Német Városok és Önkormányzatok Szövetségének ügyvezető igazgatója, a német Kereszténydemokrata Unió politikusa a Berliner Morgenpost német napilapnak.

Berghegger véleménye szerint ha Németország védelméről van szó, akkor nemcsak a hadseregre kell gondolni, hanem a lakosság védelmére is, az ellenálló képesség erősítése a szövetségi, az állami és a helyi önkormányzatok közös feladata.

A hidegháború idején Németországnak több mint 2000 nyilvános menedékhelye volt. Ebből csak 600 maradt meg, mintegy 500 000 ember védelmét biztosítva

– tájékoztatta a lapot az ügyvezető igazgató. A további megerősítés szempontjából kiemelte, hogy sürgősen üzembe kell helyezni a használaton kívüli bunkereket is, és új, modern óvóhelyek építésére is szükség van. A nagyvárosokban, Kijevhez hasonlóan, egy háborús vészhelyzet esetén használhatók lennének a metróalagutak és a parkolóházak is, Németországnak egy ilyen forgatókönyvvel is készülnie kell.

Az Ahr-völgy áradásai megmutatták, mennyire fontos a lakosság időben történő figyelmeztetése. Ez vonatkozik a háborúra és a természeti katasztrófákra is

– jelentette ki a politikus, amikor a jelzőrendszerekről beszélt.

– Jól tennénk, ha nem támaszkodnánk kizárólag a mobiltelefon-alkalmazásokra. A technológia – függetlenül attól, hogy milyen típusú – sebezhető. A digitális és analóg eszközök széles választékára van szükségünk. Ez magában foglalja az alkalmazásokat , a rádiót és a televíziót, a kijelzőtáblákat és természetesen a szirénákat. Nem létezhet többé közösség szirénák nélkül.

Kiemelte, hogy a lakosságnak teljes mértékben ki kell használnia a Ninát, a szövetségi vészhelyzeti alkalmazást, amely automatikus figyelmeztető sms-t küld veszély esetén. Véleménye szerint a rendszer fejlődik és napról napra jobb lesz.

Az infrastruktúra védettségéről a politikus elmondta:

A grünheidei Tesla-gyár elleni gyújtogatás megmutatta, mennyire sérülékeny lehet az energiaellátásunk. Fel kell készülnünk a kibertámadásokra is.

A településeken segélyszervezeti hálózatok működnek, amelyek felkészülnek a vészhelyzetekre, és a lakosságot is tájékoztatják, továbbá a katasztrófavédelmi hivatal a területen élőket látja el tippekkel, információkkal.

Mindenkinek legyen otthon víz, élelem, gyógyszer és gyertya. Tudatosítanunk kell az emberekben, hogy katasztrófa vagy védekezés esetén néhány napig egyedül kell túlélniük. Erre fel kell hívni a figyelmet a bölcsődékben és az iskolákban

– emelte ki André Berghegger, majd hozzátette, hogy gyermekbarát módon is van lehetőség a gyakorlásra, akár egy tűzriadó részeként. Az iskolai oktatással kapcsolatban kifejtette:

Nincs szükségünk külön tantárgyra a védekezéshez vagy a rezilienciához. Van elég kötelező tantárgy az aktuális fejlemények megvitatásához. Projektnapokon vagy munkacsoportokban is felhívhatja a figyelmet az új veszélyhelyzetre – és védekezés esetén a viselkedésre.

Arra a kérdésre, hogy a megvalósításhoz milyen összegre lenne szükség, elmondta:

A szövetségi kormány 100 milliárd euró értékben külön alapot hozott létre a Bundeswehrnek. További nagy összegeket kell összegyűjtenünk a belső ellenálló képesség biztosítása érdekében. A következő tíz évben legalább egymilliárd euróra van szükségünk a polgári lakosság védelmére.

A politikus hozzátette, hogy sajnálatos módon a jelenlegi költségvetés a Szövetségi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Hivatalra szánt összeget 40 millió euróval csökkenti.

